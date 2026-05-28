उत्तराखंड दौरे पर राहुल गांधी, हरीश रावत ने फूंका चुनावी बिगुल, 'परिवर्तन पर्व' के लिए कांग्रेस ने भरी हुंकार

हल्द्वानी न्यूज/विनोद कांडपाल: उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. इस दौरे की तैयारियों के बीच, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता हरीश रावत हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा पर तीखा हमला बोला और जनता से 'परिवर्तन' के लिए तैयार रहने को कहा.

आम जनता का राहुल गांधी को सुनने का इंतजार

हरीश रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी के दौरे को लेकर राज्य की जनता, विशेष रूप से पौड़ी और अल्मोड़ा के निवासियों में भारी उत्साह है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की आम जनता राहुल गांधी के विचारों को सुनने के लिए उत्सुक है. यह दौरा न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करेगा, बल्कि राज्य की जमीनी समस्याओं को राष्ट्रीय पटल पर मजबूती से रखने का अवसर भी प्रदान करेगा.

2027 का रोडमैप

हरीश रावत ने आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को 'परिवर्तन का संघर्ष' करार दिया है. उन्होंने उत्तराखंड की जनता से अपील की कि वे आने वाले चुनाव को एक 'परिवर्तन पर्व' के रूप में मनाएं. रावत ने कहा कि प्रदेश को अब नई दिशा और नई सरकार की जरूरत है. उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस इस चुनाव को केवल राजनीतिक लड़ाई के रूप में नहीं, बल्कि राज्य के विकास के लिए एक आवश्यक बदलाव के रूप में देख रही है.

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भाजपा के 15 साल बनाम कांग्रेस के 10 साल

पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बड़े राजनीतिक दांव के तहत राज्य में विकास के तुलनात्मक विश्लेषण की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता के सामने अब स्पष्ट विकल्प होना चाहिए। हरीश रावत ने भाजपा सरकार के पिछले 15 वर्षों के कार्यकाल और कांग्रेस के 10 वर्षों के शासनकाल का विवरण जनता के समक्ष रखने की बात कही।

उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों दलों को अपना-अपना 'रोडमैप' सार्वजनिक करना चाहिए. उन्होंने विश्वास जताया कि जब जनता इन दो अवधियों की तुलना करेगी, तो कांग्रेस के विकास कार्यों और भाजपा की विफलताएं स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगी. यह तुलना ही जनता को यह निर्णय लेने में मदद करेगी कि वे अपने भविष्य के लिए किस पार्टी को जिम्मेदारी सौंपना चाहती हैं.

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