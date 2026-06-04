राहुल गांधी का आज अल्मोड़ा दौरा, उत्तराखंड में करेंगे चुनावी शंखनाद

अल्मोड़ा न्यूज: उत्तराखंड के अल्मोड़ा में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का दौरा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है. अल्मोड़ा के ऐतिहासिक सिमकनी मैदान में आयोजित होने वाली उनकी जनसभा, जिसे कांग्रेस ने परिवर्तन का शंखनाद नाम दिया है, को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है. कांग्रेस इसे आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपना सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन और चुनावी बिगुल फूंकने की शुरुआत के रूप में देख रही है.

तैयारियों का अंतिम रूप

जनसभा को भव्य बनाने के लिए कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है. सिमकनी मैदान को पूरी तरह से सजाया गया है और राहुल गांधी के स्वागत के लिए बड़े-बड़े होर्डिंग्स और बैनर लगाए गए हैं. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं तक, सभी पिछले कई दिनों से मैदान में डटे हुए हैं. कांग्रेस का दावा है कि इस रैली में उमड़ने वाली भीड़ राज्य की मौजूदा राजनीतिक हवा का रुख तय करेगी और यह साबित करेगी कि जनता बदलाव के लिए तैयार है.

मौसम बना सबसे बड़ी चुनौती

रैली की तैयारियों के बीच मौसम का मिजाज कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है. जनसभा वाले दिन मैदान में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे जनजीवन प्रभावित है. मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी करते हुए दिन में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है. मौसम के खराब पूर्वानुमान के बावजूद कांग्रेस नेतृत्व पूरी तरह आश्वस्त है. पार्टी का मानना है कि लोगों का उत्साह मौसम की मार पर भारी पड़ेगा. स्थानीय नेताओं का कहना है कि कार्यकर्ता और आम जनता राहुल गांधी को सुनने के लिए उत्साहित हैं और हल्की-फुल्की बारिश या ठंड उनके हौसले को कम नहीं कर पाएगी.

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अब सबकी नजरें भीड़ पर

राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो यह रैली कांग्रेस के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह है. एक तरफ राहुल गांधी का संबोधन लोगों के बीच क्या संदेश छोड़ता है, यह महत्वपूर्ण है, तो दूसरी तरफ खराब मौसम के बीच भीड़ का जुटना यह तय करेगा कि कांग्रेस की जमीनी पकड़ कितनी मजबूत है.

फिलहाल, पूरा अल्मोड़ा राहुल गांधी के स्वागत के लिए तैयार है. सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और प्रशासन भी रैली के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद है. अब देखना यह होगा कि क्या इंद्र देव की नाराजगी कांग्रेस के परिवर्तन के शंखनाद में बाधा बनती है या फिर राहुल गांधी की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं का जोश मौसम के मिजाज पर भारी पड़ता है.