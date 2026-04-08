रामनगर में शिक्षा माफिया पर शिकंजा, बुक सेलरों पर छापे, स्कूलों की मनमानी और महंगी किताब-ड्रेस वसूली की जांच तेज

रामनगर न्यूज/सतीश कुमार: उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में स्कूलों की मनमानी और अभिभावकों पर बढ़ते दबाव को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है. जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर मंगलवार देर शाम उपजिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में स्टेशनरी और बुक सेलरों की दुकानों पर आकस्मिक छापेमारी की गई. इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य यह जांच करना था कि कहीं निजी स्कूल अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से किताबें और ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर तो नहीं कर रहे हैं.

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ निजी स्कूल छात्रों और उनके अभिभावकों पर महंगी किताबें खरीदने का दबाव बना रहे हैं. इसी के मद्देनजर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने शहर की विभिन्न किताब और स्टेशनरी दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की. जांच के दौरान तीन बुक सेलरों की दुकानों का गहन निरीक्षण किया गया.

प्रकाशनों पर शिकंजा ?

इस कार्रवाई के दौरान यह पाया गया कि दुकानों पर एनसीईआरटी की पुस्तकों के साथ-साथ अन्य निजी प्रकाशनों की किताबें भी उपलब्ध थीं. दुकानदारों का कहना था कि वे स्कूलों द्वारा सुझाई गई किताबों के आधार पर ही स्टॉक रखते हैं और उनकी ओर से किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाता. हालांकि मौके पर मौजूद अभिभावकों ने अलग ही तस्वीर पेश की. उनका कहना था कि स्कूलों की ओर से दी जाने वाली पर्चियों में केवल कक्षा का उल्लेख होता है, लेकिन किताबों या प्रकाशकों के नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिखे जाते. इससे उन्हें भ्रम की स्थिति में महंगी किताबें खरीदनी पड़ती हैं.

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बच्चों के स्कूल बैग की भी जांच

एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि अब प्रशासन स्कूलों का भी निरीक्षण करेगा. जरूरत पड़ने पर बच्चों के स्कूल बैग की भी जांच की जाएगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वास्तव में कौन-सी किताबें पढ़ाई जा रही हैं और कहीं किसी विशेष प्रकाशक को बढ़ावा तो नहीं दिया जा रहा. इसके अलावा स्कूल ड्रेस के मुद्दे पर भी प्रशासन सख्त नजर आया है. एसडीएम ने चेतावनी दी कि ड्रेस के नाम पर ओवररेटिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तय कीमत से अधिक वसूली करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से साफ संकेत मिल रहा है कि अब शिक्षा के नाम पर हो रही मनमानी पर लगाम कसने की तैयारी पूरी हो चुकी है. आने वाले दिनों में स्कूलों और संबंधित दुकानों पर निगरानी और बढ़ाई जाएगी.