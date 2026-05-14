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रामनगर-देहरादून एक्सप्रेस को मिली हरी झंडी, सप्ताह में दो दिन चलेगी सीधी ट्रेन सेवा,समय सारिणी हुई जारी

उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. रेलवे बोर्ड ने रामनगर और देहरादून के बीच बहुप्रतीक्षित सीधी रेल सेवा को हरी झंडी दे दी है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 14, 2026, 12:04 PM IST
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Ramnagar–Dehradun Express
Ramnagar–Dehradun Express

रामनगर/विजय कश्यप: रामनगर और देहरादून के बीच सीधे रेल संपर्क का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है. रेलवे बोर्ड ने रामनगर–देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन को मंजूरी देते हुए इसकी समय सारिणी जारी कर दी है. नई रेल सेवा शुरू होने से कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के बीच आवागमन आसान होगा, वहीं पर्यटन और व्यापार को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है.

रेल मंत्रालय की स्वीकृति के बाद 15310/15309 रामनगर–देहरादून एक्सप्रेस सप्ताह में दो दिन संचालित की जाएगी. जारी समय सारिणी के अनुसार ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार और रविवार को सुबह 5 बजकर 50 मिनट पर रामनगर से रवाना होगी और दोपहर 12 बजकर 40 मिनट पर देहरादून पहुंचेगी. वहीं वापसी में यह ट्रेन देहरादून से शुक्रवार और रविवार को दोपहर 3 बजकर 55 मिनट पर चलेगी और रात 11 बजकर 30 मिनट पर रामनगर पहुंचेगी.

रेलवे बोर्ड के मुताबिक ट्रेन का ठहराव काशीपुर, रोशनपुर, पिपलसाना, मुरादाबाद, नजीबाबाद और हरिद्वार रेलवे स्टेशनों पर होगा. साथ ही यह भी बताया गया है कि इस सेवा का संचालन अग्रिम आरक्षण अवधि के अनुसार शुरू किया जा सकता है.

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बता दें कि गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने हाल ही में रेल मंत्री से मुलाकात कर रामनगर और देहरादून के बीच सीधी रेल सेवा शुरू करने की मांग उठाई थी. इसके बाद रेल मंत्रालय ने इस नई ट्रेन सेवा को मंजूरी दी और अब रेलवे बोर्ड ने इसकी समय सारिणी भी जारी कर दी है.

नई ट्रेन सेवा शुरू होने से कुमाऊं और गढ़वाल के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. खासतौर पर पर्यटन कारोबार, व्यापारिक गतिविधियों और आम यात्रियों की आवाजाही को इससे सीधा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. इसी के साथ रेलवे बोर्ड ने 12091/12092 देहरादून–काठगोदाम एक्सप्रेस के संचालन दिनों में भी बदलाव किया है. अब यह ट्रेन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी.

और पढ़ें: रामनगर में मदरसों पर प्रशासन का औचक निरीक्षण, बाहर राज्यों से आए बच्चों की मौजूदगी ने बढ़ाई चिंता
 

 

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