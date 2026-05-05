रामनगर में मदरसों पर प्रशासन का औचक निरीक्षण, बाहर राज्यों से आए बच्चों की मौजूदगी ने बढ़ाई चिंता

Ramnagar News: रामनगर में मंगलवार को प्रशासन की संयुक्त टीम ने नगर में संचालित मदरसों का औचक निरीक्षण किया. एसडीएम गोपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में चले इस अभियान में समाज कल्याण, राजस्व, शिक्षा विभाग और पुलिस की टीम शामिल रही.
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रामनगर/विजय कश्यप: उत्तराखंड के रामनगर में संचालित मदरसों की व्यवस्थाओं और वहां पढ़ने वाले बच्चों की स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रशासन ने यह औचक निरीक्षण अभियान चलाया. जानकारी के अनुसार, नगर क्षेत्र में करीब 35 मदरसे संचालित हैं, जिनमें कुछ मान्यता प्राप्त हैं तो कुछ गैर-मान्यता प्राप्त भी हैं.
मदरसों में पढ़ने वाले बाहर के राज्यों के बच्चे
निरीक्षण के दौरान टीम ने कई मदरसों का दौरा किया और वहां मौजूद व्यवस्थाओं की जांच की. इस दौरान यह भी देखा गया कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे स्थानीय हैं या बाहर के राज्यों से लाए गए हैं. प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि बच्चों की उपस्थिति और उनकी पृष्ठभूमि पूरी तरह पारदर्शी रहे.निरीक्षण के दौरान कुछ मदरसों में बच्चों की संख्या कम पाई गई, जबकि कुछ स्थानों पर बच्चे मौजूद ही नहीं थे. इस पर संचालकों ने बताया कि अधिकतर बच्चे स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद शाम के समय मदरसों में तालीम लेने आते हैं.
उपजिलाधिकारी ने क्या बताया?
जानकारी देते हुए उपजिलाधिकारी रामनगर गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि रामनगर में कुल 35 मदरसे संचालित हैं. आज कुछ मदरसों का औचक निरीक्षण किया गया है. हमारा उद्देश्य यह देखना था कि यहां पढ़ने वाले बच्चे स्थानीय हैं या बाहरी राज्यों से आए हैं. फिलहाल निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है. आगे भी यह अभियान जारी रहेगा.
प्रशासन ने साफ किया है कि यह निरीक्षण नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है और इसका उद्देश्य किसी भी तरह की अनियमितता को रोकना और शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाना है. फिलहाल निरीक्षण के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि आगे भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे और रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी.
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