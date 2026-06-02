रामनगर की बेटी का कमाल! सिविल सेवा परीक्षा में रचा इतिहास, आस्था अग्रवाल बनीं 'असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट Tax'

विजय कश्यप/नैनीताल: शहर की होनहार बेटी आस्था अग्रवाल ने सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सहायक आयुक्त राज्य कर (Assistant Commissioner State Tax) पद पर चयनित होकर पूरे रामनगर का नाम रोशन किया है. उनकी इस उपलब्धि से परिवार, समाज और क्षेत्र में खुशी का माहौल है. चयन की सूचना मिलते ही अग्रवाल समाज सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग आज उनके आवास पहुंचे और फूल-मालाएं पहनाकर उन्हें शुभकामनाएं दीं.

कौन हैं आस्था अग्रवाल?

स्टेट बैंक के समीप स्थित उनके आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा. लोगों ने आस्था की सफलता को रामनगर के युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. नगरवासियों का कहना है कि आस्था की उपलब्धि यह साबित करती है कि मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के बल पर किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है.

दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन

आस्था अग्रवाल ने अपनी सफलता का श्रेय भगवान, माता-पिता और पूरे परिवार को दिया. उन्होंने बताया कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा रामनगर के गुरु नानक पब्लिक स्कूल से हुई. इसके बाद उन्होंने एमपी इंटर कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से पूरी की. आस्था ने बताया कि यह सिविल सेवा परीक्षा में उनका दूसरा प्रयास था.

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युवाओं को दिया मंत्र

उन्होंने कहा कि मेन्स और इंटरव्यू दोनों चरण उन्होंने पहली बार में ही सफलतापूर्वक पार किए, जो उनके लिए गर्व और संतोष की बात है. उन्होंने कहा कि परीक्षा की तैयारी के दौरान परिवार का सहयोग और विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को संदेश देते हुए आस्था ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता. उन्होंने बताया कि शुरुआत में वह प्रतिदिन छह से आठ घंटे तक अध्ययन करती थीं, लेकिन परीक्षा के महत्वपूर्ण चरणों में समय की कोई सीमा नहीं रहती. उस समय केवल लक्ष्य, अनुशासन और बेहतर तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना होता है.

चुनौतियों से घबराने के बजाय डटकर सामना करें

उन्होंने युवाओं से कहा कि जीवन में आने वाली चुनौतियों से घबराने के बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए. आस्था ने यह भी कहा कि तैयारी के दौरान मानसिक संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक है. परिवार, मित्रों और शुभचिंतकों के संपर्क में रहकर तनाव को कम किया जा सकता है, जिससे लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने में मदद मिलती है.

रामनगर का नाम रोशन किया

आस्था के पिता एवं व्यवसायी विजय अग्रवाल ने बेटी की सफलता पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है. उन्होंने कहा कि आस्था ने कठिन परिश्रम, समर्पण और दृढ़ इच्छाशक्ति के दम पर यह मुकाम हासिल किया है. विजय अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर परिवार और रामनगर का नाम रोशन करेगी. आज उसकी सफलता पूरे परिवार के लिए गर्व का विषय है.

अथक मेहनत से सफलता संभव

वहीं, आस्था की माता दीपा अग्रवाल ने कहा कि वह सबसे पहले भगवान का धन्यवाद करती हैं, जिनकी कृपा और बेटी की अथक मेहनत से यह सफलता संभव हो सकी. उन्होंने बताया कि आस्था बचपन से ही अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर रही है. उसने हमेशा अपनी पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को प्राथमिकता दी. कई बार लोगों ने उसे अन्य विकल्प अपनाने की सलाह दी, लेकिन उसका सपना केवल सरकारी सेवा में जाकर समाज की सेवा करना था.

आस्था की इस उपलब्धि पर रामनगर गौरवान्वित

गौरतलब है कि आस्था तीन भाई-बहनों में से एक हैं. उनकी बड़ी बहन का विवाह हो चुका है, जबकि छोटा भाई अपने पिता के साथ पारिवारिक व्यवसाय संभाल रहा है. आस्था की इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे रामनगर को गौरवान्वित किया है. उनकी सफलता आज क्षेत्र के हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है और यह संदेश देती है कि दृढ़ संकल्प और निरंतर मेहनत से हर सपना साकार किया जा सकता है.