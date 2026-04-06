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कॉर्बेट से सटे रामनगर के जंगलों में लगी भीषण आग, इलाके में हड़कंप; वन विभाग ने छेड़ा आग बुझाने का अभियान

Nainital Forest Fire: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पास रामनगर वनप्रभाग के जंगल में सोमवार को एक बार फिर भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. 
 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 06, 2026, 08:09 PM IST
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कॉर्बेट के पास जंगल में लगी आग
कॉर्बेट के पास जंगल में लगी आग

सतीश कुमार/रामनगर: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे रामनगर वनप्रभाग के जंगल फिर आग की चपेट में आ गए हैं. सोमवार दोपहर टेढ़ा क्षेत्र के टिलमठ मंदिर के पास अचानक भड़की आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. 

कैसे लगी आग
प्राप्त जानकारी के अनुसार रामनगर वनप्रभाग के अपर कोसी बीट के अंतर्गत टेढ़ा क्षेत्र स्थित टिलमठ मंदिर के पास अचानक जंगल में आग लग गई. शुरुआत में आग सीमित क्षेत्र में थी, लेकिन तेज हवा और सूखी वनस्पति के कारण आग तेजी से फैलने लगी और कुछ ही समय में बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया.
स्थानीय लोगों का कहना है कि आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते जंगल के कई हिस्सों से धुंआ उठने लगा, वहीं वन विभाग के अधिकारियों को भी आशंका है कि आग किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा लगाई गई हो सकती है, हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. 

सूचना मिलते ही एक्शन में वन विभाग
घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग हरकत में आ गया. रामनगर वनप्रभाग के एसडीओ अंकित बडोला ने बताया कि मंदिर के पास आग लगने की सूचना मिलते ही तत्काल विभागीय टीम को मौके पर रवाना कर दिया गया. उन्होंने कहा कि टीम लगातार आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी हुई है और जल्द ही स्थिति को नियंत्रित करने की उम्मीद है.

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वन विभाग के कर्मचारी आग बुझाने में जुटे
फिलहाल वन विभाग के कर्मचारी मौके पर डटे हुए हैं और आग बुझाने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं. आग की वजह से वन्यजीवों और पर्यावरण को नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है.

अधिकारियों ने बताया
एसडीओ अंकित बडोला ने स्पष्ट किया कि यदि जांच में यह सामने आता है कि किसी ने जानबूझकर जंगल में आग लगाई है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य इस तरह की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाना और जंगलों को सुरक्षित रखना है. 

बता दें कि गर्मियों के मौसम में जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, तेज गर्म की वजह से घास और घर पतवार सूख जाते हैं ऐसे में मामूली सी चिंगारी भी बड़े जंगल को स्वाह कर देती है. हर साल उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं जो वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती हैं. 

ये भी पढ़ें: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना: उत्तराखंडवासियों को बड़ी राहत! अप्रैल में मिलेगा तीन महीने का राशन

 

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