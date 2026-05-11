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रामनगर में अवैध हूटर पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, शिव सेना स्टीकर लगी कार का चालान, फिर जो हुआ वो चर्चा में छा गया

Ramnagar News: उत्तराखंड के रामनगर में यातायात नियमों की अनदेखी कर सड़क पर दबंगई दिखाना एक वाहन चालक को भारी पड़ गया. शहर में चल रहे पुलिस अभियान के दौरान एक ऐसी कार को रोका गया जिस पर शिव सेना का स्टीकर लगा हुआ था और उसमें अवैध हूटर बजाया जा रहा था.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 11, 2026, 12:56 PM IST
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Ramnagar Police Action
Ramnagar Police Action

रामनगर/विजय कश्यप: रामनगर में नियमों की अनदेखी कर सड़कों पर अवैध हूटर बजाना एक वाहन चालक को भारी पड़ गया. शिव सेना का स्टीकर लगी एक कार में अवैध तरीके से हूटर का इस्तेमाल किए जाने पर रामनगर पुलिस ने देर रात सख्त कार्रवाई करते हुए वाहन का चालान कर दिया, पुलिस की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में कानून व्यवस्था और यातायात नियमों को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

जानकारी के मुताबिक, रामनगर पुलिस शहर में लगातार यातायात नियमों का पालन कराने के लिए अभियान चला रही है,इसी दौरान पुलिस टीम ने एक ऐसी कार को रोका जिस पर शिव सेना का स्टीकर लगा हुआ था और वाहन में अवैध रूप से हूटर बजाया जा रहा था,पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि वाहन चालक नियमों का उल्लंघन कर रहा है,इसके बाद मौके पर ही वाहन का चालान कर कार्रवाई की गई.

बताया जा रहा है कि चालान किए जाने के बाद वाहन चालक के पास तत्काल जुर्माने की राशि मौजूद नहीं थी. इसी बीच शिव सेना से जुड़े कपिल बटीस्टा मौके पर पहुंचे और उन्होंने आगे आकर चालान की पूरी धनराशि स्वयं जमा कर दी. इस दौरान आसपास मौजूद लोगों में भी मामले को लेकर काफी चर्चा होती रही.

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रामनगर पुलिस का कहना है कि सड़क पर अवैध हूटर, प्रेशर हॉर्न और नियमों के खिलाफ वाहन संचालन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा कि चाहे कोई भी संगठन हो, किसी भी पार्टी का नाम या स्टीकर लगा हो, कानून सभी के लिए समान है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों ने भी नियमों के पालन को जरूरी बताया है. वहीं रामनगर पुलिस अब शहर में ऐसे वाहनों पर विशेष नजर बनाए हुए है जो अवैध हूटर, दबंगई या राजनीतिक प्रभाव दिखाकर यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं. फिलहाल रामनगर पुलिस का अभियान लगातार जारी है और पुलिस लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील कर रही है, ताकि सड़क पर सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात सुनिश्चित किया जा सके. 

और पढे़ं: ऋषिकेश में करोड़ों की प्रॉपर्टी डील पर बवाल, होटल में भिड़े दो पक्ष, लात-घूंसे तक पहुंचा विवाद!
 

 

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