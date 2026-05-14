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रामनगर में बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार से बचने के प्रयास में वेगेनार पलटी, दो महिलाएं गंभीर रेफर

Ramnagar Road  Accident: उत्तराखंड के रामनगर में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने अफरा-तफरी मचा दी. भिकियासैंण से दिल्ली जा रही एक वेगेनार कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 14, 2026, 11:37 AM IST
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सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

रामनगर/विजय कश्यप: नैनीताल जिले के रामनगर में देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां भिकियासैंण से दिल्ली जा रही एक वेगेनार कार रामनगर में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई,हादसे में कार सवार पांच लोग घायल हो गए, जिनमें दो महिलाओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है. 

कब की है ये घटना?
घटना देर रात करीब 12 बजे रामनगर के पंपापुरी स्थित लोक निर्माण विभाग कार्यालय के पास की बताई जा रही है,जानकारी के अनुसार वेगेनार कार में दो परिवारों के कुल पांच लोग सवार थे, जो भिकियासैंण से दिल्ली जा रहे थे. इसी दौरान सामने से तेज गति में आ रही एक कार को बचाने के प्रयास में चालक ने अपनी कार दूसरी ओर काट दी. बताया जा रहा है कि अचानक ब्रेक काम नहीं करने से कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई.

अफरा-तफरी मच गई
हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई,इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक ऑटो चालक और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को कार से बाहर निकाला, सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को रामनगर के रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया गया.

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घायलों के बारे में
हादसे में घायल लोगों की पहचान चालक गिरीश मठपाल निवासी शिनार भिकियासैंण, ख्याली राम जोशी निवासी संजय कॉलोनी सेक्टर-23 फरीदाबाद, उनकी पत्नी दीपा जोशी, मनोहर सिंह और उनकी पत्नी जानकी देवी निवासी ग्राम नौबड़ा भिकियासैंण के रूप में हुई है, चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दीपा जोशी और जानकी देवी की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया, जबकि अन्य घायलों का उपचार अस्पताल में चल रहा है.

वहीं चालक गिरीश मठपाल ने बताया कि सामने से तेज रफ्तार में आ रही कार को बचाने के लिए उसने अपनी कार दूसरी तरफ मोड़ी, लेकिन ब्रेक नहीं लगने के कारण वाहन पलट गया. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है.  

और पढे़ं: रामनगर में मदरसों पर प्रशासन का औचक निरीक्षण, बाहर राज्यों से आए बच्चों की मौजूदगी ने बढ़ाई चिंता
 

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