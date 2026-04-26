रामनगर में झपटमारों का आतंक खत्म! पुलिस की सटीक कार्रवाई से गिरोह का पर्दाफाश

रामनगर/विजय कश्यप: नैनीताल के रामनगर क्षेत्र में लगातार बढ़ रही झपटमारी की घटनाओं पर आखिरकार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरोह का खुलासा कर दिया है. पीरूमदारा पुलिस चौकी क्षेत्र में हुई वारदात के बाद पुलिस ने कड़ी मेहनत और तकनीकी जांच के जरिए आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की.

पूरे मामले का खुलासा एसपी सिटी मनोज कत्याल ने कोतवाली में किया. उन्होंने बताया कि इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस टीम ने करीब 70 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसके बाद संदिग्धों की पहचान हो सकी. बताया गया कि 19 अप्रैल को वादी विशन सिंह बिष्ट, निवासी शांति कुंज रोड पीरूमदारा, ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल की शाम वह अपनी पत्नी के साथ खेत में सिंचाई के लिए जा रहे थे. इसी दौरान पीछे से एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन अज्ञात युवक उनका पीछा करते हुए पहुंचे.

आरोप है कि एक युवक बाइक से उतरकर उनके पीछे खेत तक पहुंचा और बातचीत करने के बहाने अचानक उनकी पत्नी के गले से मंगलसूत्र झपट लिया. इसके बाद वह तुरंत बाइक पर बैठकर अपने साथियों के साथ फरार हो गया. छीना-झपटी के दौरान मंगलसूत्र के कुछ दाने मौके पर गिर गए, जबकि बाकी दाने और पेंडल आरोपी अपने साथ ले गए. इस मामले में पुलिस ने बीएनएस की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस टीम का गठन किया गया और लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान की गई.

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आखिरकार 25 अप्रैल को पुलिस ने चौधरी ढाबा के पास से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सावेज उर्फ भूरा (19 वर्ष), निवासी महेशपुर काशीपुर और जुबैर (25 वर्ष), निवासी किला बाजार काशीपुर के रूप में हुई है. इसके अलावा एक विधि-विवादित किशोर को भी संरक्षण में लिया गया है.

पुलिस के अनुसार, आरोपियों के पास से टूटा हुआ मंगलसूत्र, जिसमें 6 पीली धातु के दाने और एक पेंडल शामिल है, बरामद किया गया है. साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल (UK18U4835) भी बरामद की गई है. पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे दोबारा क्षेत्र में झपटमारी की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे. एसपी मनोज कत्याल ने बताया कि इस तरह की घटनाओं पर सख्ती से अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार निगरानी बढ़ा रही है. यह खुलासा न केवल पुलिस की सक्रियता को दर्शाता है, बल्कि यह भी संदेश देता है कि अपराधियों के लिए अब बच निकलना आसान नहीं है.