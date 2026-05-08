शादी का झांसा, फिर बेइज्जती… आखिरकार युवती ने फांसी लगाकर दी जान, 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज

Ramnagar News: उत्तराखंड के रामनगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी का सपना दिखाकर युवती के साथ संबंध बनाने और बाद में शादी से इनकार करने का आरोप लगने के बाद युवती ने आत्महत्या कर ली. अब पुलिस ने आरोपी युवक समेत उसके परिवार के 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना मामला मालधन चौड़ क्षेत्र का है. जहां कुछ दिन पहले 20 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. परिजनों के अनुसार, आरोपी शंकर सिंह उर्फ बंटी ने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर शादी का वादा किया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. आरोप है कि बाद में युवक ने शादी से इनकार कर दिया. वहीं युवक के माता-पिता, भाई-भाभी और बहन पर भी युवती के साथ मारपीट और गाली-गलौज करने के आरोप लगाए गए हैं.

युवती के पिता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस मामले की जानकारी देते हुए सीओ सुमित पांडे ने बताया कि 26 अप्रैल की रात युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. परिजनों की शिकायत के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है.

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रामनगर बीडीसी बैठक में सीडीओ का सख्त रुख

रामनगर विकासखंड सभागार में आयोजित बीडीसी बैठक उस समय गरमा गई जब जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए. बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अरविंद पांडे के सामने सड़क, स्वास्थ्य, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर जमकर नाराजगी जताई गई. जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि कई अधिकारी न तो फोन उठाते हैं और न ही समय पर कार्यालय में मौजूद रहते हैं, जिससे जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है. शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सीडीओ ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी.

