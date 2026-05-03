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उत्तराखंड की सीतावनी भंडारपानी में दिखा दुर्लभ जीव, दुनियाभर के वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर!

Ramnagar News: कॉर्बेट से सटे रामनगर वन प्रभाग के सीतावनी भंडारपानी जोन से एक बड़ी और सुखद खबर सामने आई है, जहां दुर्लभ गोल्डन जैकाल के दिखाई दिया. जिससे वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 03, 2026, 12:35 PM IST
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Ramnagar News
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Ramnagar News/ विजय कश्यप: रामनगर वन प्रभाग के सीतावनी भंडारपानी जोन में हाल ही में एक दुर्लभ वन्यजीव गोल्डन जैकाल के दिखाई देने से क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना हुआ है. यह प्रजाति आमतौर पर बहुत कम नजर आती है, ऐसे में इस इलाके में दुर्लभ गोल्डन जैकाल दिखाई देना न केवल खास है, बल्कि जैव विविधता के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

दुर्लभ गोल्डन जैकाल दिखा
बताया जा रहा है कि सफारी के दौरान पर्यटकों और गाइड्स की नजर इस गोल्डन जैकाल पर पड़ी, जिसके बाद यह खबर तेजी से फैल गई. कई वन्यजीव प्रेमियों ने इसे कैमरे में कैद करने की कोशिश भी की. वन्यजीव प्रेमी संजय कुमार का मानना है कि गोल्डन जैकाल का इस क्षेत्र में दिखना इस बात का संकेत है कि यहां का पारिस्थितिक संतुलन मजबूत और स्वस्थ है.

वन क्षेत्र जैव विविधता के लिए मशहूर
गौरतलब है कि कॉर्बेट से सटा रामनगर वन प्रभाग और इसके आसपास के वन क्षेत्र जैव विविधता के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध हैं. यहां हर साल लाखों की संख्या में देश-विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं, जो जंगल सफारी के जरिए वन्यजीवों को करीब से देखने का अनुभव लेते हैं. सीतावनी और भंडारपानी जोन खासतौर पर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वन्यजीवों की विविधता के लिए जाने जाते हैं.

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समृद्ध जैव विविधता का जीवंत प्रमाण
ऐसे में गोल्डन जैकाल का यहां दिखना इस क्षेत्र की खासियत को और भी बढ़ा देता है. इससे न सिर्फ पर्यटकों की रुचि बढ़ेगी, बल्कि वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी. वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की दुर्लभ प्रजातियों की मौजूदगी यह दर्शाती है कि जंगल का इकोसिस्टम बेहतर स्थिति में है और वन्यजीव यहां सुरक्षित महसूस कर रहे हैं.

कुल मिलाकर गोल्डन जैकाल का यह दीदार न केवल वन्यजीव प्रेमियों के लिए यादगार पल है, बल्कि रामनगर वन प्रभाग की समृद्ध जैव विविधता का भी एक और जीवंत प्रमाण है.

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