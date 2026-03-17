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Hindi NewsUttarakhandदेहरादून–पिथौरागढ़ हवाई कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार, जल्द शुरू हो सकती है RCS सेवा

देहरादून–पिथौरागढ़ हवाई कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार, जल्द शुरू हो सकती है RCS सेवा

Dehradun News: उत्तराखंड के दूरस्थ और सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ तक जल्द ही हवाई सेवा शुरू हो सकती है. जिससे  न केवल समय की बचत होगी, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासनिक कार्यों के लिए राजधानी देहरादून तक पहुंच भी आसान हो जाएगी. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Mar 17, 2026, 09:42 PM IST
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देहरादून - पिथौरागढ़ के बीच हवाई कनेक्टिविटी
देहरादून - पिथौरागढ़ के बीच हवाई कनेक्टिविटी

Dehradun News: उत्तराखंड के दूरस्थ और सीमांत क्षेत्रों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है. देहरादून और पिथौरागढ़ के बीच हवाई संपर्क को मजबूत करने की दिशा में तेजी आई है, और जल्द ही इस रूट पर क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) के तहत उड़ान सेवा शुरू होने की संभावना जताई गई है. 

राममोहन नायडू किंजरापु ने पत्र लिखकर दी जानकारी
केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर इस प्रगति की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि देहरादून-पिथौरागढ़ रूट पर उड़ान संचालन के लिए मैसर्स स्काईहॉप एविएशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं. प्रक्रिया पूरी होते ही इस मार्ग पर नियमित उड़ान सेवा शुरू कर दी जाएगी.

CM धामी ने किया था अनुरोध
इससे पहले मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र सरकार से इस रूट पर हवाई सेवाओं को सशक्त बनाने का अनुरोध किया था. उनके इस प्रयास के बाद अब केंद्र सरकार सक्रिय रूप से इस दिशा में काम कर रही है. मंत्री ने यह भी संकेत दिए हैं कि इस मार्ग पर अन्य विमानन कंपनियों को भी जोड़ने की कोशिशें जारी हैं, ताकि भविष्य में नियमित और सुगम हवाई सेवा सुनिश्चित की जा सके. 

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सीमांत जिले की राजधानी से तेज कनेक्टिविटी
यह पहल खासतौर पर पिथौरागढ़ जैसे सीमांत जिले के लोगों के लिए बेहद अहम साबित होगी. हवाई सेवा शुरू होने से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासनिक कार्यों के लिए राजधानी देहरादून तक पहुंच भी आसान हो जाएगी. 

वहीं, केंद्र सरकार ने राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत चल रहे कार्यों की समय सीमा को अब मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर जानकारी दी है. 

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार उत्तराखंड के विकास में सहयोग कर रही है. हवाई और सड़क कनेक्टिविटी मजबूत होने से राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा. 

ये भी पढ़ें: धामी सरकार का बड़ा फैसला: साइबर सुरक्षा, सड़कें और सामाजिक विकास के लिए 75 करोड़ 

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About the Author
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Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की ...और पढ़ें

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