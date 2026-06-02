Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3235856
Zee UP-UttarakhandUttarakhand

कौन हैं मीनाक्षी भाटिया? कभी दफ्तरों में बांटती थीं टिफिन, अब बनीं डिप्टी कलेक्टर, UKPSC में रचा इतिहास

Who is Meenakshi Bhatia: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा-2024 के नतीजे जारी कर दिए हैं. इसमें ऋषिकेश की बेटी ने इतिहास रच दिया है. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Jun 02, 2026, 04:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UKPSC PCS Topper Meenakshi Bhatia
UKPSC PCS Topper Meenakshi Bhatia

अमित कंडियाल/ऋषिकेश: कहते हैं कि अगर हौसलों में उड़ान हो, तो तंगहाली और मुश्किलें भी आपका रास्ता नहीं रोक सकतीं. कुछ ऐसा ही कर दिखाया है तीर्थनगरी ऋषिकेश की बेटी मीनाक्षी भाटिया ने. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) की पीसीएस परीक्षा-2024 के अंतिम परिणामों में मीनाक्षी ने जनरल कैटेगरी में पूरे प्रदेश में 5वीं रैंक हासिल की है. मीनाक्षी का चयन डिप्टी कलेक्टर (SDM) के पद पर हुआ है. इस सफलता के पीछे संघर्ष की एक ऐसी कहानी है, जो आज देश के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है.

ऋषिकेश की होनहार बेटी ने लहराया परचम
तीर्थनगरी ऋषिकेश में आज हर तरफ जश्न का माहौल है. ढोल-नगाड़े बज रहे हैं और बधाइयों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. वजह हैं ऋषिकेश की होनहार बेटी मीनाक्षी भाटिया, जिन्होंने उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा में टॉप 5 में जगह बनाकर शहर का नाम रोशन किया है. मीनाक्षी अब डिप्टी कलेक्टर के रूप में जनसेवा करेंगी. जैसे ही यह खबर क्षेत्र में फैली, मीनाक्षी के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया. 

कांटों भरा यहां तक का सफर 
मीनाक्षी के लिए 'डिप्टी कलेक्टर' की इस कुर्सी तक पहुंचने का सफर कांटों भरा था. साल 2003 में मीनाक्षी के सिर से पिता का साया उठ गया था. घर की माली हालत खराब हुई, तो मां नीलम भाटिया ने हिम्मत नहीं हारी और आजीविका चलाने के लिए 'टिफिन सर्विस' का काम शुरू किया. मीनाक्षी अपनी मां के संघर्षों में उनका सहारा बनीं. वह खुद घर-घर और दफ्तरों में जाकर टिफिन की डिलीवरी किया करती थीं. 

Add Zee News as a Preferred Source

सरकारी कार्यालयों में टिफिन देने का काम किया 
मीनाक्षी भाटिया ने बताया कि जब मैं मां के साथ टिफिन सर्विस में हाथ बंटाती थी और दफ्तरों में टिफिन देने जाती थी, तब मैंने अधिकारियों की सरकारी पावर को देखा. मैंने देखा कि कैसे एक प्रशासनिक अधिकारी अपने पद से आम जनता और हर वर्ग के लोगों की मदद कर सकता है. बस, वहीं से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने तय किया कि मुझे भी इसी मुकाम को हासिल करना है. आज मेरी सफलता में मेरी मां नीलम भाटिया, बहन शिल्पा और बहनोई विनय जोशी का सबसे बड़ा योगदान है. 

10वीं और 12वीं रहीं टॉपर 
मीनाक्षी शुरुआत से ही मेधावी छात्रा रही हैं. वो ऋषिकेश में अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षा में भी सिटी टॉपर रह चुकी हैं. आज के युवाओं के लिए मीनाक्षी की सफलता का मंत्र थोड़ा अलग है. मीनाक्षी का कहना है कि उन्होंने सफलता के लिए सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी नहीं बनाई, बल्कि इसका सही इस्तेमाल किया. हां, लेकिन अपनी पढ़ाई को लेकर वो बेहद अनुशासित रहीं और रोजाना 10 घंटे तक कड़ी मेहनत की.

कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है 
मीनाक्षी भाटिया ने यह साबित कर दिया है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों, अगर मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है. मीनाक्षी का लक्ष्य अब सरकारी पद पर बैठकर समाज के हर वर्ग के लिए कुछ अलग और बेहतर करने का है. 

यह भी पढ़ें :  UKPSC PCS 2024 में छाया महिला शक्ति का जलवा! जस्मीत कौर बनीं टॉपर, जानिए किन्हें मिली डिप्टी कलेक्टर की जिम्मेदारी

यह भी पढ़ें :  उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा ने दिया इस्तीफा, झांसी में हुई थी पहली तैनाती

TAGS

UKPSC PCS Result 2026

Trending news

Agson Global NARCL Case
₹2,172 करोड़ का कर्ज... ₹579 करोड़ में सेटलमेंट! Agson Global डील पर उठ रहे हैं सवाल
Rampur News
रामपुर कैंटीन संचालक हत्याकांड! ब्लैकमेलिंग से तंग आकर दोस्तों ने की ये वारदात
delhi noida metro
नोएडा में मेट्रो स्टेशन पर बड़ा हादसा टला, मेट्रो के आगे कूदा अधेड़ शख्स
Jhansi News
शराबियों से परेशान महिलाएं आग बबूला, शराब की दुकान का ताला तोड़ फूंक डाली पेटियां
Ghaziabad News
सूर्या हत्याकांड के बाद एक्शन मोड में प्रशासन, अवैध मदरसे सील
Shravasti News
कुत्ते की मौत के बाद साथी कुत्ते का आतंक, दर्जनभर लोगों को काटकर किया घायल
Kasganj terror case
शाहबाज सिद्दीकी से पूछताछ में बड़े खुलासे, फिदायीन हमले की फिराक में था आरोपी
mathura latest news
इंजीनियर साधु निकला हवस का पुजारी! प्रवचन की आड़ में B.Tech युवतियों को बनाया शिकार
Unnao News
फर्जी समूह...₹18 लाख हड़पे, उन्नाव DM ने भरी मीटिंग में बुलाई पुलिस; आरोपी BMM अरेस्ट
Hapur News
संतान न होने की खौफनाक सजा! 12 साल का रिश्ता और जानवर जैसा बर्ताव