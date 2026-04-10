ऋषिकेश में दर्दनाक हादसा, विदेशी महिला ने होटल की तीसरी मंजिल से कूदकर दी जान, रहस्यों में घिरी मौत

ऋषिकेश/अमित कंडियाल: उत्तराखंड के शांत और आध्यात्मिक माहौल वाले ऋषिकेश से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां एक विदेशी महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. यह घटना न सिर्फ स्थानीय लोगों बल्कि वहां मौजूद पर्यटकों को भी स्तब्ध कर गई. बता दें कि रोमानिया की टोडोस डेनिस क्रिस्टीना टूरिस्ट वीजा पर भारत घूमने आई थीं. लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उनकी यात्रा इस तरह एक दर्दनाक मोड़ ले लेगी.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, मृतक महिला की पहचान रोमानिया निवासी 30 वर्षीय टोडोस डेनिस क्रिस्टीना के रूप में हुई है, जो टूरिस्ट वीजा पर भारत घूमने आई थी. वह 6 अप्रैल से तपोवन स्थित एक होटल में ठहरी हुई थी. घटना तपोवन क्षेत्र के मुनिकीरेती थाना अंतर्गत हुई. बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे महिला अपने होटल से करीब 100 मीटर दूर स्थित एक अन्य होटल पहुंची और वहां की तीसरी मंजिल से अचानक छलांग लगा दी.

डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल महिला को सरकारी अस्पताल राजकीय अस्पताल ऋषिकेश ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मामले में मुनिकीरेती थाना प्रभारी प्रदीप चौहान ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिला का व्यवहार कुछ समय से असामान्य था. आसपास के लोगों और होटल स्टाफ ने भी उसके अजीब व्यवहार की पुष्टि की है.

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पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है. साथ ही, इस घटना की सूचना रोमानिया दूतावास को भी दे दी गई है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है, ताकि घटना के सही कारणों का पता लगाया जा सके.

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