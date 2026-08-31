Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तराखण्ड न्यूज़
  • /ऋषिकेश का बदलेगा नक्शा! महायोजना को अंतिम रूप देने में जुटी धामी सरकार, पर्यटन से ट्रैफिक तक बनेगा नया प्लान

ऋषिकेश का बदलेगा नक्शा! महायोजना को अंतिम रूप देने में जुटी धामी सरकार, पर्यटन से ट्रैफिक तक बनेगा नया प्लान

ऋषिकेश के तेजी से बढ़ते शहरीकरण और पर्यटन को देखते हुए राज्य सरकार शहर के भविष्य के विकास को व्यवस्थित करने की तैयारी में जुटी है. महायोजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, जिसमें आवास, कारोबार, सड़क, यातायात, पार्किंग और पर्यटन के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी ध्यान में रखा जाएगा.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 31, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 05:39 PM IST
ऋषिकेश का बदलेगा नक्शा! महायोजना को अंतिम रूप देने में जुटी धामी सरकार, पर्यटन से ट्रैफिक तक बनेगा नया प्लान

About the Author

Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हादसे ने छीना पैर, फिर भी हौसला बुलंद... स्कूल के लिए रोज जंग लड़ती बलिया की रागिनी
2
3
4
5