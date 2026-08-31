/ऋषिकेश का बदलेगा नक्शा! महायोजना को अंतिम रूप देने में जुटी धामी सरकार, पर्यटन से ट्रैफिक तक बनेगा नया प्लान

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धार्मिक और पर्यटन नगरी ऋषिकेश में बढ़ती आबादी, पर्यटकों की आवाजाही और व्यावसायिक गतिविधियों के बीच अब विकास को एक तय दिशा देने की कोशिश तेज हो गई है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आवास विभाग ने ऋषिकेश महायोजना को जल्द अंतिम रूप देने की कवायद शुरू कर दी है. इसी सिलसिले में सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल के संबंधित विकास प्राधिकरणों के साथ समीक्षा बैठक हुई. इसमें भवनों की ऊंचाई, सड़कों की चौड़ाई, यातायात व्यवस्था और आवासीय व व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई. सरकार का जोर ऐसी योजना तैयार करने पर है, जिससे आने वाले वर्षों में ऋषिकेश का विस्तार बेतरतीब तरीके से न हो और शहर की जरूरतों के मुताबिक विकास आगे बढ़े.
तीनों जिलों के प्रस्तावों पर मंथन
ऋषिकेश महायोजना का दायरा तीन जिलों से जुड़ा है. इसलिए देहरादून, टिहरी और पौड़ी के विकास प्राधिकरणों से उनके क्षेत्र से संबंधित प्रस्ताव मांगे गए थे. शासन स्तर पर पहले हुई बैठक में संबंधित प्राधिकरणों को अपने बोर्ड से मंजूर प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे. इसके बाद टिहरी और पौड़ी प्राधिकरणों ने अपने प्रस्ताव शासन को सौंप दिए. समीक्षा बैठक में इन प्रस्तावों के साथ अधिकारियों की टिप्पणियों का भी परीक्षण किया गया. खासतौर पर सड़क की चौड़ाई और क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से भवनों की ऊंचाई तय करने पर चर्चा हुई. टिहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग की मौजूदगी और विकास की जरूरतों को देखते हुए भवन ऊंचाई को मैदानी क्षेत्रों के मानकों के अनुरूप रखने का अनुरोध किया गया है. वहीं पौड़ी की तरफ राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से लगे क्षेत्र में पर्यावरणीय संवेदनशीलता को देखते हुए भवनों की ऊंचाई सीमित रखने के सुझाव को उचित माना गया.
विकास के साथ पर्यावरण भी अहम
महायोजना को लेकर सरकार का फोकस केवल नए निर्माण और शहर के विस्तार तक सीमित नहीं है. ऋषिकेश की पहचान धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में है, इसलिए यहां विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना बड़ी चुनौती है. सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने अधिकारियों को महायोजना से जुड़े लंबित कामों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि ऋषिकेश के लिए महायोजना आने वाले वर्षों के शहरी और आर्थिक विकास की आधारशिला है. पर्यटकों की बढ़ती संख्या के साथ आबादी, यातायात और व्यावसायिक गतिविधियों का दबाव भी बढ़ रहा है. ऐसे में स्थानीय परिस्थितियों और पर्यावरणीय जरूरतों को ध्यान में रखकर विकास का मॉडल तैयार करना जरूरी है. खासकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से सटे क्षेत्रों में निर्माण संबंधी नियोजन में पर्यावरणीय पहलुओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया जा रहा है.
सड़क पार्किंग और यातायात पर जोर
महायोजना में सिर्फ आवासीय इलाकों की तस्वीर तय करने के बजाय शहर की दूसरी जरूरतों को भी एक साथ देखा जा रहा है. आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों के अलावा पर्यटन गतिविधियों, सड़क नेटवर्क, पार्किंग, यातायात व्यवस्था और आधारभूत ढांचे को भी इसमें शामिल किया जाएगा. ऋषिकेश में पर्यटन बढ़ने के साथ वाहनों का दबाव भी बढ़ता है, ऐसे में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर सड़क और यातायात व्यवस्था को नियोजित करने पर जोर है. सरकार की कोशिश है कि स्थानीय लोगों के साथ बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी बेहतर सुविधाएं मिल सकें. इसके लिए अलग-अलग विकास प्राधिकरणों और संबंधित विभागों के बीच समन्वय मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं. तकनीकी या विभागीय स्तर पर अटके मामलों का जल्द समाधान करने और महायोजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न करने को कहा गया है.
धार्मिक नगरी को मिलेगी नई दिशा
धामी सरकार ऋषिकेश के विकास को धार्मिक पर्यटन के साथ आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर आगे बढ़ाना चाहती है. महायोजना लागू होने के बाद भविष्य में होने वाले आवासीय, व्यावसायिक, पर्यटन और आधारभूत ढांचे के विकास को एक स्पष्ट दिशा मिलने की उम्मीद है. सरकार का जोर ऐसे संतुलित विकास पर है, जिसमें आर्थिक और पर्यटन गतिविधियां बढ़ें, लेकिन पर्यावरणीय संवेदनशीलता और स्थानीय जरूरतों की अनदेखी न हो. भवनों की ऊंचाई से लेकर सड़क और पार्किंग जैसी बुनियादी जरूरतों तक अलग-अलग पहलुओं पर चल रही कवायद इसी व्यापक योजना का हिस्सा है. अब नजर इस बात पर है कि तीनों जिलों से मिले प्रस्तावों और समीक्षा के बाद ऋषिकेश महायोजना को कब अंतिम रूप दिया जाता है.