/ऋषिकेश का बदलेगा नक्शा! महायोजना को अंतिम रूप देने में जुटी धामी सरकार, पर्यटन से ट्रैफिक तक बनेगा नया प्लान

ऋषिकेश महायोजना का दायरा तीन जिलों से जुड़ा है. इसलिए देहरादून, टिहरी और पौड़ी के विकास प्राधिकरणों से उनके क्षेत्र से संबंधित प्रस्ताव मांगे गए थे. शासन स्तर पर पहले हुई बैठक में संबंधित प्राधिकरणों को अपने बोर्ड से मंजूर प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे. इसके बाद टिहरी और पौड़ी प्राधिकरणों ने अपने प्रस्ताव शासन को सौंप दिए. समीक्षा बैठक में इन प्रस्तावों के साथ अधिकारियों की टिप्पणियों का भी परीक्षण किया गया. खासतौर पर सड़क की चौड़ाई और क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से भवनों की ऊंचाई तय करने पर चर्चा हुई. टिहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग की मौजूदगी और विकास की जरूरतों को देखते हुए भवन ऊंचाई को मैदानी क्षेत्रों के मानकों के अनुरूप रखने का अनुरोध किया गया है. वहीं पौड़ी की तरफ राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से लगे क्षेत्र में पर्यावरणीय संवेदनशीलता को देखते हुए भवनों की ऊंचाई सीमित रखने के सुझाव को उचित माना गया.