ऋषिकेश में करोड़ों की प्रॉपर्टी डील पर बवाल, होटल में भिड़े दो पक्ष, लात-घूंसे तक पहुंचा विवाद!

ऋषिकेश/अमित कंडियाल: तीर्थनगरी ऋषिकेश में करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी के लेनदेन को लेकर रविवार को उस समय हाईप्रोफाइल विवाद खड़ा हो गया, जब शहर के एक चर्चित प्रॉपर्टी डीलर और दूसरे पक्ष के बीच कथित रूप से कहासुनी के बाद मारपीट की नौबत आ गई. मामला शहर के चर्चित कारोबारी वर्ग से जुड़ा होने के कारण पूरे दिन चर्चाओं में बना रहा.

कहां की है ये घटना?

जानकारी के अनुसार देहरादून रोड स्थित एक होटल परिसर में प्रॉपर्टी लेनदेन को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मौके पर जमकर हंगामा हुआ और कथित रूप से लात-घूंसे व धक्का-मुक्की भी हुई. घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर अभद्रता और मारपीट के आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी है.

क्या रही विवाद की वजह?

बताया जा रहा है कि मामला करोड़ों रुपये की एक प्रॉपर्टी डील से जुड़ा है. एक पक्ष का आरोप है कि उन्हें जिस प्रॉपर्टी के संबंध में आश्वासन दिया गया था, उससे जुड़े नक्शे और निर्माण अनुमति को लेकर बाद में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई. आरोप है कि बातचीत के लिए बुलाए जाने पर विवाद बढ़ गया और कथित तौर पर मारपीट की घटना हुई. वहीं दूसरे पक्ष ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि बातचीत के दौरान दूसरे पक्ष द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके चलते विवाद की स्थिति बनी.

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सूत्रों के अनुसार प्रकरण में शहर के प्रभावशाली कारोबारी नाम जुड़े होने के कारण मामला अब चर्चा का विषय बना हुआ है. वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों से शिकायत प्राप्त हुई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

इधर शहर में इस बात को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं कि मामले में पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी या फिर दोनों पक्षों के बीच समझौते की संभावना बनेगी. फिलहाल पूरे घटनाक्रम पर पुलिस की अगली कार्रवाई को लेकर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं.