रुड़की से अगवा मासूम, बेंगलुरु से सकुशल बरामद, पुलिस की मुस्तैदी से टली बड़ी वारदात

रुड़की/ करण खुराना: ऑपरेशन प्रहार के तहत रुड़की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. रुड़की से बहला-फुसलाकर कर्नाटक ले जाई गई 14 वर्षीय किशोरी को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है. आरोपी महिला बच्ची को भीख मंगवाने और गलत धंधे में धकेलने की साजिश रच रही थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से उसके मंसूबे नाकाम हो गए.

क्या है पूरा मामला?

मामला पिरान कलियर थाना क्षेत्र का है, जहां 9 अप्रैल को एक महिला किशोरी को कपड़े दिलाने का लालच देकर अपने साथ ले गई और फिर लापता हो गई. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी. जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन की मदद से आरोपी की गतिविधियों को ट्रैक किया.

लोकेशन दिल्ली, लखनऊ और मध्य प्रदेश होते हुए कर्नाटक तक पहुंची. इसके बाद 16 अप्रैल को हरिद्वार पुलिस की टीम बेंगलुरु पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया.

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पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. आरोपी महिला किशोरी को बड़े शहरों में भीख मंगवाने और गलत धंधों में धकेलने की साजिश रच रही थी. बताया जा रहा है कि पीड़ित बच्ची का परिवार बेहद गरीब है. उसकी मां बीमार है और भीख मांगकर बच्चों का पालन-पोषण करती है. ऐसे में यह मामला और भी संवेदनशील हो गया था.

एसपी ने क्या बताया?

एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी महिला बच्ची को बड़े शहरों में भीख मंगवाने और गलत धंधे में धकेलने की योजना बना रही थी. बच्ची की मां बेहद गरीब और बीमार है, जो भीख मांगकर अपने बच्चों का पालन-पोषण करती है. बेटी के सकुशल लौटने से परिवार में खुशी का माहौल है. पुलिस की तत्परता से एक बड़ी वारदात टल गई है.

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