प्यार बना पिटाई की वजह! रुड़की में युवकों को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

रुड़की/करण खुराना: रुड़की से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. यहां मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के टिकोला गांव में कुछ युवकों को बंधक बनाकर उनके साथ लाठी-डंडों और चप्पलों से बेरहमी से मारपीट की गई. खून से लथपथ युवक रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन हमलावरों का दिल नहीं पघला. सोशल मीडिया पर इस बर्बरता का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए जमीन पर बैठे ये युवक हाथ जोड़कर अपनी जान बख्शने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सामने खड़े लोग लगातार इन पर लाठियां और थप्पड़ बरसा रहे हैं. घायल युवकों के सिर और कपड़ों पर खून के गहरे निशान साफ गवाही दे रहे हैं कि उनके साथ किस कदर हैवानियत की गई है.

प्यार की खौफनाक सज

यह पूरा मामला रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के टिकोला गांव का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, इस पूरी घटना के पीछे एक प्रेम प्रसंग का विवाद है. बताया जा रहा है कि एक ही समुदाय के दो पक्षों में युवक-युवती के प्रेम प्रसंग को लेकर बात इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों को बंधक बना लिया और फिर बंद कमरे या परिसर में उनकी जमकर पिटाई कर दी.

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मामला पुलिस के संज्ञान में आते ही हड़कंप मच गया है. इस पूरे घटनाक्रम पर मंगलौर के सीओ (CO) अभिनय चौधरी का कहना है कि मामला एक ही समुदाय से जुड़ा हुआ है.

पुलिस के मुताबिक यह मामला एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की गहनता से जांच की जा रही है. बंधक बनाकर मारपीट करने वाले पक्ष की पहचान की जा रही है. जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल पुलिस वीडियो में दिख रहे हमलावरों और पीड़ितों को पूरी तरह से वेरीफाई करने में जुटी है. लेकिन इस वीडियो ने एक बार फिर कानून व्यवस्था और लोगों के आपसी सौहार्द पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर कानून को हाथ में लेकर इस तरह सरेआम गुंडागर्दी करने की हिम्मत इन लोगों में कहाँ से आती है?