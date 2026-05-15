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Almora News: आंगनबाड़ी केंद्रों में बंटने वाले अंड़ों में मिले कीड़े, कार्यकर्ताओं ने लौटाई सप्लाई; उठाए ये सवाल

Almora News: अंडों में कीड़े पाए जाने की खबर पर अल्मोड़ा में बवाल मच गया है. यहां पूरक पोषण आहार योजना के तहत गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और तीन से छह साल तक के बच्चों के लिए भेजे गए कई अंडे सड़े-गले और कीड़े लगे पाए गए. जिसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने विरोध जताते हुए अंडों की सप्लाई वापस कर दी.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 15, 2026, 10:58 AM IST
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Almora News/ देवेंद्र सिंह: अल्मोड़ा जिले के हवालबाग विकासखंड के सेक्टर सेकंड के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बुधवार को पहुंची पोषण आहार की सप्लाई में बड़ी गड़बड़ी सामने आई. पूरक पोषण आहार योजना के तहत गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और तीन से छह साल तक के बच्चों के लिए भेजे गए कई अंडे सड़े-गले और कीड़े लगे पाए गए. मामला सामने आने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने विरोध जताते हुए अंडों की सप्लाई वापस कर दी.

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों में नाराजगी
जानकारी के अनुसार, रुद्रपुर से हवालबाग सेक्टर सेकंड के 46 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अंडे, खजूर और केला चिप्स भेजे गए थे. यह सामान सिकुड़ा आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचाया गया, जहां विभिन्न केंद्रों की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां पोषण आहार लेने पहुंची थीं. कार्यकत्रियों के अनुसार, जैसे ही अंडों की ट्रे खोली गई, वहां तेज सड़ी हुई बदबू फैल गई. कई अंडों पर बड़े-बड़े कीड़े दिखाई दिए. कमरे में इतनी ज्यादा दुर्गंध फैल गई कि वहां खड़ा होना तक मुश्किल हो गया. यह देखकर कार्यकत्रियों में नाराजगी फैल गई और उन्होंने विरोध शुरू कर दिया.

खराब अंडों का वितरण करने से इनकार
कुछ कार्यकत्रियों ने शुरुआत में अपने हिस्से के अंडे अपने पास रख लिए थे, लेकिन बाद में खराब अंडों की जानकारी मिलने पर सभी कार्यकत्रियों ने अंडे वापस कर दिए. कार्यकत्रियों का कहना था कि अगर ये अंडे आंगनबाड़ी केंद्रों में बांटे जाते तो गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और छोटे बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता था. गर्मी के मौसम को देखते हुए खराब अंडों का वितरण करने से साफ मना कर दिया गया.

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पोषण आहार की गुणवत्ता पर सवाल
हालांकि, सप्लाई में आए खजूर और केला चिप्स सही हालत में पाए गए, जिसके बाद उन्हें केंद्रों के लिए रख लिया गया. इस मामले के बाद पोषण आहार की गुणवत्ता और सप्लाई व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं. मामले में बाल विकास परियोजना अधिकारी विनीता सक्सेना ने कहा कि अंडों की कुछ ट्रे में खराब अंडे पाए गए हैं. संबंधित फर्म से बात की गई है और खराब अंडों को वापस भेजा जाएगा.

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