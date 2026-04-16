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रुद्रपुर में बिरयानी को लेकर 'महा-संग्राम', 'सौरभ' को ऑर्डर किया पर 'राशिद' की निकली बिरयानी; हिरासत में दुकानदार

Rudrapur Biryani Controversy: रुद्रपुर के त्रिशूल चौक क्षेत्र में उस वक्त हंगामा हो गया, जब एक शख्स ने ऑनलाइन बिरयानी ऑर्डर किया. नाम और पहचान को लेकर यह बवाल हुआ है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी दुकानदार को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है. जानिए क्या है ये पूरा मामला?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Apr 16, 2026, 12:08 PM IST
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Rudrapur Biryani Controversy
Rudrapur Biryani Controversy

Rudrapur Biryani Controversy/विजय आहूजा: उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक ऑनलाइन फूड ऑर्डर को लेकर तगड़ा बवाल हो गया. यहां त्रिशूल चौक क्षेत्र में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया, जब एक शख्स ने ऑनलाइन बिरयानी ऑर्डर किया. हंगामा इतना बढ़ गया कि मौके पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. पुलिस ने आरोपी दुकानदार को हिरासत में ले लिया है.

क्या है ये पूरा मामला?
दरअसल, एक युवक ने जोमैटो एप के जरिए 'सौरभ' नाम से चिकन बिरयानी का ऑर्डर किया था. ऑर्डर प्लेस करने के बाद युवक को इस बात पर शक हुआ कि त्रिशूल चौक क्षेत्र में इस नाम से कोई भी हिंदू संचालित दुकान नहीं है. इसी शक के आधार पर उसने अपने साथियों को मौके पर बुला लिया. फिर क्या था कुछ युवक त्रिशूल चौक पर पहुंच गए और जोमैटो राइडर का इंतजार करने लगे.

दुकानदार पर लगा ये आरोप
जैसे ही डिलीवरी बॉय बिरयानी लेने के लिए 'इंडियन रेस्टोरेंट' नाम की दुकान पर पहुंचा, तभी मौके पर मौजूद युवकों ने उसे घेर लिया और विरोध शुरू कर दिया. बताया जा रहा है कि ये दुकान राशिद नाम के शख्स द्वारा संचालित है. युवकों का आरोप था कि दुकानदार राशिद ने जोमैटो पर 'सौरभ' नाम से रजिस्ट्रेशन कर लोगों को गुमराह किया है. इससे हिंदू समाज के लोग भ्रमित हो रहे हैं और उन्हें बिना जानकारी के झटका मांस की जगह हलाल चिकन परोसा जा रहा है, जो उनकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है.

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पुलिस हिरासत में आरोपी दुकानदार
देखते ही देखते मौके पर तनावपूर्ण माहौल हो गया और हंगामा बढ़ने लगा. हालात बिगड़ता देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश करने लगी. मौके पर मौजूद शिकायतकर्ता रवि चंद्रा की तहरीर के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी दुकानदार को हिरासत में ले लिया है. 

लोगों से शांति बनाए रखने की अपील
पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. रुद्रपुर कोतवाल मनोज रतूड़ी का कहना है कि यह मामला संज्ञान में आया है और इसकी गंभीरता से जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है, हालांकि पुलिस स्थिति को नियंत्रण में बताया रही है. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील किया है.

यह भी पढ़िए: नारी शक्ति वंदन बिल पर सीएम पुष्कर धामी बोले-महिलाओं की भागीदारी से देश करेगा नई प्रगति

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