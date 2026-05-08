गजब हो गया ये तो...बेटे ने घर में ही बना डाली पिता की मजार, रुद्रपुर में सरकारी जमीन कब्जाने का ये तरीका देख सब हैरान

Rudrapur Encroachment Case: रुद्रपुर जिले से सरकारी जमीन कब्जाने की घटना सामने आई है. यहां एक शख्स ने अपने पिता की मौत के बाद उन्हें कब्रिस्तान ले जाने के बजाय घर में ही दफना दिया और उस पर मजार खड़ी कर दी. जांच में खुलासा हुआ कि यह पूरी साजिश सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को बरकरार रखने के लिए की गई थी. जानिए अब क्या हुआ?
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Rudrapur Encroachment Case/ विजय आहूजा: उत्तराखंड की धामी सरकार के 'लैंड जिहाद' के खिलाफ चल रहे बुलडोजर अभियान के बाद भी एक विशेष समुदाय के लोग सरकारी जमीनों पर कब्जा करने और मजार बनाने की हरकतों को छोड़ नहीं पा रहे है. रुद्रपुर में एकं ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम ने पहले सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके घर बना दिया और फिर अपने पिता की मृत्यु के बाद उनका शव घर में दफना कर मजार बना दी.
अवैध मजार को ध्वस्त करने के निर्देश
यह मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने घर को सील कर दिया है. वहीं मेयर विकास शर्मा ने अवैध मजार को ध्वस्त करने के निर्देश दिए है. पिछले दिन मेयर विकास शर्मा, अपर जिला अधिकारी पंकज उपाध्याय समेत नगर निगम और प्रशासन की टीम खेड़ा बस्ती में ईदगाह क्षेत्र की खाली जमीन का निरीक्षण कर रहे थे. इसी दौरान नदी किनारे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी मिलने पर टीम चांद मस्जिद के पास पहुंची तो प्रशासन को सरकारी भूमि पर एक मकान बना हुआ दिखाई दिया.
प्रशासनिक महकमे में मचा हड़कंप
जब प्रशासनिक टीम ने मकान के भीतर निरीक्षण किया तो अंदर एक मजार बनी हुई थी, जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया. प्रारंभिक जांच में अधिकारियों को जानकारी मिली कि अब्बास नामक व्यक्ति ने अपने पिता को घर के अंदर दफनाकर उसे मजार का रूप दे दिया है. आरोप है कि अब्बास ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके आसपास के प्लाट भी बेच डाले. हालांकि प्रशासन को मौके पर अब्बास नहीं मिला. जिसके बाद प्रशासन ने भवन को सील कर दिया.
अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच कराकर अब्बास के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा. जबकि, मेयर विकास शर्मा ने बताया कि धार्मिक आस्था की आड़ में सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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