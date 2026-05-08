Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3209272
Zee UP-UttarakhandUttarakhand

गजब हो गया ये तो...बेटे ने घर में ही बना डाली पिता की मजार, रुद्रपुर में सरकारी जमीन कब्जाने का ये तरीका देख सब हैरान

Rudrapur Encroachment Case: रुद्रपुर जिले से सरकारी जमीन कब्जाने की घटना सामने आई है. यहां एक शख्स ने अपने पिता की मौत के बाद उन्हें कब्रिस्तान ले जाने के बजाय घर में ही दफना दिया और उस पर मजार खड़ी कर दी. जांच में खुलासा हुआ कि यह पूरी साजिश सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को बरकरार रखने के लिए की गई थी. जानिए अब क्या हुआ?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 08, 2026, 11:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rudrapur Encroachment Case
Rudrapur Encroachment Case

Rudrapur Encroachment Case/ विजय आहूजा: उत्तराखंड की धामी सरकार के 'लैंड जिहाद' के खिलाफ चल रहे बुलडोजर अभियान के बाद भी एक विशेष समुदाय के लोग सरकारी जमीनों पर कब्जा करने और मजार बनाने की हरकतों को छोड़ नहीं पा रहे है. रुद्रपुर में एकं ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम ने पहले सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके घर बना दिया और फिर अपने पिता की मृत्यु के बाद उनका शव घर में दफना कर मजार बना दी. 

अवैध मजार को ध्वस्त करने के निर्देश
यह मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने घर को सील कर दिया है. वहीं मेयर विकास शर्मा ने अवैध मजार को ध्वस्त करने के निर्देश दिए है. पिछले दिन मेयर विकास शर्मा, अपर जिला अधिकारी पंकज उपाध्याय समेत नगर निगम और प्रशासन की टीम खेड़ा बस्ती में ईदगाह क्षेत्र की खाली जमीन का निरीक्षण कर रहे थे. इसी दौरान नदी किनारे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी मिलने पर टीम चांद मस्जिद के पास पहुंची तो प्रशासन को सरकारी भूमि पर एक मकान बना हुआ दिखाई दिया.

प्रशासनिक महकमे में मचा हड़कंप
जब प्रशासनिक टीम ने मकान के भीतर निरीक्षण किया तो अंदर एक मजार बनी हुई थी, जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया. प्रारंभिक जांच में अधिकारियों को जानकारी मिली कि अब्बास नामक व्यक्ति ने अपने पिता को घर के अंदर दफनाकर उसे मजार का रूप दे दिया है. आरोप है कि अब्बास ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके आसपास के प्लाट भी बेच डाले. हालांकि प्रशासन को मौके पर अब्बास नहीं मिला. जिसके बाद प्रशासन ने भवन को सील कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच कराकर अब्बास के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा. जबकि, मेयर विकास शर्मा ने बताया कि धार्मिक आस्था की आड़ में सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़िए: पौड़ी को मिला ओपन जिम का उपहार, सीएम धामी और मुख्यमंत्री योगी ने किया उद्घाटन

यह भी पढ़िए: सीएम योगी का उत्तराखंड दौरा: हरि विष्णु पंचदेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में होंगे शामिल, जानें पूरा कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी। उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.

TAGS

Rudrapur Encroachment Caserudrapur newsillegal majar in RudrapurUttarakhand newsland jihad uttarakhand

Trending news

Shahjahanpur News
CM योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला सफाई कर्मचारी गिरफ्तार
Maharajganj News
नेपाल के नए नियमों से भारतीय ट्रक चालकों में आक्रोश
Former Mahamandaleshwar Shakun Pandey gets major relief from High Court in gangster case bail granted
गैंगस्टर मामले में पूर्व महामंडलेश्वर शकुन पाण्डेय को हाईकोर्ट से बड़ी राहत
aligarh news
काली नदी में खौफनाक जंग! मगरमच्छ ने युवती को जबड़े में दबोचा, यूं बची उसकी जान
Gorakhpur road accident
शादी की खुशियां मातम में बदलीं, नीलगाय को बचाने में पलटी बोलेरो, 3 की मौत
gonda news
गोंडा में डिप्रेशन के शिकार युवक ने वंदे भारत के आगे कूदकर दी जानu
prayagraj news
इलाहाबाद हाईकोर्ट: वकीलों पर टिप्पणी मामले में पूर्व डीजीपी का हलफनामा
Allahabad High Court
जस्टिस रोहित रंजन ने शंकराचार्य केस की सुनवाई से खींचे हाथ, मामले में आया नया मोड़
Lucknow news
UP ATS की तफ्तीश में चौंकाने वाला खुलासा, पाक हैंडलर्स के संपर्क में थे संदिग्ध
Jhansi News
झांसी: रॉयल सिटी में एसपी सिटी का छापा, सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ और भारी नकदी बरामद