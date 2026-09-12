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हिमालय की इन 2 ग्लेशियर झीलों का होगा वैज्ञानिक सर्वे, खतरे वाले इलाकों की होगी पहचान; जानें क्यों खास है धामी सरकार का अभियान

उत्तराखंड में ग्लेशियर झीलों से संभावित खतरे को कम करने के लिए सरस्वती ताल और केदारताल का वैज्ञानिक सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है. विशेषज्ञों का दल मंगलवार को देहरादून से रवाना हुआ. सर्वे के दौरान झीलों के जलस्तर, आकार, आसपास के भू-भाग और डाउनस्ट्रीम इलाकों पर संभावित प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 12, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 04:57 PM IST
हिमालय की इन 2 ग्लेशियर झीलों का होगा वैज्ञानिक सर्वे, खतरे वाले इलाकों की होगी पहचान; जानें क्यों खास है धामी सरकार का अभियान

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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