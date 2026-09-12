/हिमालय की इन 2 ग्लेशियर झीलों का होगा वैज्ञानिक सर्वे, खतरे वाले इलाकों की होगी पहचान; जानें क्यों खास है धामी सरकार का अभियान

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उत्तराखंड में ग्लेशियर झीलों से संभावित आपदा के खतरे को कम करने के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. चमोली की सरस्वती ताल और उत्तरकाशी की केदारताल का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाएगा. इसके लिए विशेषज्ञों की टीम मंगलवार को रवाना हो गई.
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से विशेषज्ञ दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने भी टीम को अभियान के लिए शुभकामनाएं दीं.
क्यों किया जा रहा सर्वे
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश की संवेदनशील ग्लेशियर झीलों का व्यापक सर्वे और वैज्ञानिक अध्ययन कराया जा रहा है. इसका मकसद झीलों की मौजूदा स्थिति और उनसे जुड़े संभावित जोखिमों को समझना है.
सर्वे के दौरान झीलों का जलस्तर, आकार में होने वाले बदलाव, आसपास के भू-भाग की स्थिति और संभावित खतरे वाले क्षेत्रों का आकलन किया जाएगा. इसके साथ यह भी देखा जाएगा कि किसी संभावित घटना का नीचे की तरफ यानी डाउनस्ट्रीम इलाकों पर कितना असर पड़ सकता है.
13 झीलें संवेदनशील
सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन के मुताबिक उत्तराखंड में कुल 13 ग्लेशियर झीलों को संवेदनशील श्रेणी में चिन्हित किया गया है. इनमें से चार झीलों का सर्वेक्षण पहले ही किया जा चुका है.
बाकी संवेदनशील ग्लेशियर झीलों का भी चरणबद्ध तरीके से सर्वे और वैज्ञानिक अध्ययन कराया जा रहा है. इसी क्रम में सरस्वती ताल और केदारताल का बैथीमेट्री सर्वे किया जा रहा है.
5700 मीटर की ऊंचाई
सरस्वती ताल करीब 5700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि केदारताल लगभग 4750 मीटर की ऊंचाई पर है. इतनी अधिक ऊंचाई और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में मौजूद इन झीलों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण चुनौतीपूर्ण होने के साथ आपदा जोखिम कम करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है.
बैथीमेट्री सर्वे के जरिए झीलों की मौजूदा स्थिति को वैज्ञानिक तरीके से समझने में मदद मिलेगी. टीम संभावित खतरे के कारणों और नीचे के इलाकों पर पड़ने वाले असर का भी अध्ययन करेगी.
समय रहते मिलेगी चेतावनी
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अगर किसी ग्लेशियर झील से खतरे की स्थिति बनती है तो प्रभावित क्षेत्रों तक समय रहते चेतावनी पहुंचाना बेहद जरूरी है. इसके लिए आधुनिक सेंसर, जलस्तर मापक उपकरण और संचार प्रणाली समेत जरूरी तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है.
आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान के साथ सुरक्षित निकासी मार्ग, संभावित प्रभावित इलाकों का चिन्हांकन, संचार व्यवस्था और स्थानीय चेतावनी तंत्र को मजबूत किया जाएगा. राहत और बचाव की तैयारियों को भी बेहतर किया जाएगा.
कई संस्थानों की टीम
इस अभियान में अलग-अलग विशेषज्ञ संस्थानों और सुरक्षा बलों के विशेषज्ञ शामिल हैं. टीम में यूएसडीएमए, यूएलएमएमसी, बाबा साहनी पुराविज्ञान संस्थान लखनऊ, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, एनआईएच रुड़की, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के विशेषज्ञ शामिल हैं.
अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ मिलकर झीलों की स्थिति, संभावित जोखिम और डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव का वैज्ञानिक आकलन करेंगे. सरकार का फोकस सर्वे के जरिए संभावित खतरे को पहले समझने और आपदा की स्थिति में समय रहते तैयारी मजबूत करने पर है.