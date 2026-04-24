उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में हीट वेव के चलते स्कूलों का समय बदला, 15 मई तक जारी रहेगा नया टाइम टेबल

Haldwani: उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी और लू के बढ़ते असर ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है. खासतौर पर हल्द्वानी, रामनगर और कोटाबाग जैसे इलाकों में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने अहम फैसला लिया है. छात्रों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है. नई व्यवस्था के तहत अब स्कूल सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित होंगे और यह टाइम टेबल 15 मई तक लागू रहेगा.

तत्काल प्रभाव से नया समय लागू

मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद राम जायसवाल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी स्कूलों में प्रार्थना सभा सुबह 6:45 बजे आयोजित की जाएगी, जिसके बाद नियमित कक्षाएं शुरू होंगी. यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और सभी स्कूलों को इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा.

उत्तराखंड में मौसम का डबल अटैक

दरअसल, इन दिनों उत्तराखंड का मौसम दो अलग-अलग रूपों में नजर आ रहा है. पहाड़ी क्षेत्रों में जहां बादल, बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है, वहीं मैदानी जिलों में गर्मी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है. उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून जैसे जिलों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। देहरादून में पारा 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि हरिद्वार में भी तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित किया है.

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उत्तराखंड का सबसे गर्म जिला

सबसे ज्यादा असर उधम सिंह नगर जिले में देखा जा रहा है, जहां तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है. तराई-भाबर क्षेत्र में लू के थपेड़ों से आमजन के साथ-साथ किसान भी परेशान हैं. दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आता है, जो गर्मी की तीव्रता को दर्शाता है.

मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी हो सकती है. ऐसे में स्कूलों के समय में किया गया बदलाव बच्चों को गर्मी से राहत देने के साथ उनकी पढ़ाई को भी प्रभावित होने से बचाएगा.

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