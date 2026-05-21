महिला ने तोड़ डाला गजराज का दांत, खटीमा का ये वाकया कर देगा हैरान!

Khatima Elephant Accident: खटीमा के चकरपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक स्कूटी सवार महिला सड़क पार कर रहे हाथी से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि न सिर्फ महिला घायल हो गई, बल्कि गजराज का एक दांत भी तीन टुकड़ों में टूट गया.
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Khatima Elephant Accident: खटीमा के चकरपुर इलाके में स्कूटी सवार महिला सीधे सड़क पार कर रहे एक हाथी से जा टकराई, जिससे महिला घायल हो गई, तो हाथी का भी एक दांत टूट गया. हाथी दांत के भी तीन टुकड़े हो गए. मौके से गुजर रहे शिक्षकों के शोर मचाने पर हाथी जंगल की तरफ भाग गया. वहीं महिला के घायल होने की सूचना पुलिस और परिजनों समेत अन्य जिम्मेदार विभागों को दी.
स्कूटी सवार महिला हाथी से टकराई
बताया जा रहा है कि श्रीपुर विछवा निवासी शिक्षिका निकिता कापड़ी (पत्नी रोहित कापड़ी उम्र 23 वर्ष) अपने मायके टनकपुर गई थी. जब वह अपने मायके टनकपुर से स्कूटी पर सवार होकर खटीमा स्थित हिंद पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के लिए आ रही थी. इसी दौरान बनबसा-चकरपुर के बीच घने जंगल में एक हाथी अचानक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ गया. जिससे स्कूटी सवार महिला हाथी से टकरा गई.
टक्कर से गजराज का टूटा दांत
स्कूटी के हाथी से टकराने से हाथी का एक दांत टूट कर नीचे गिर गया. जबकि, स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हो गई. हाथी से टकराने के बाद साहस दिखाते हुए महिला घटनास्थल से कुछ दूरी पर भाग निकली. इस दौरान वहां से गुजर रहे राइंका गैंडाखाली व राइंका सूखीढांग के स्टाफ ने स्कूटी को हाथी से टकराते देख शोरगुल किया तो हाथी जंगल की ओर भाग गया. शिक्षक स्टाफ ने घटना महिला के परिजनों, चकरपुर पुलिस चौकी और वन विभाग को दी.
वाहन चालकों से वन विभाग की अपील
सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने घायल महिला को तत्काल अस्पताल पहुंचाया. वहीं वन विभाग की टीम ने हाथी दांत को मौके से बरामद कर उसे रेंज कार्यालय में सुरक्षित रख दिया है. इतना ही नहीं हाथी की निगरानी के लिए घटनास्थल के आसपास दो ट्रैप कैमरे लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई. इसके अलावा इस हाईवे को हाथी कॉरिडोर बताकर चालकों से सावधानी पूर्वक वाहनों को चलाने की अपील की गई है.
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