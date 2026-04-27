देहरादून में भीषण गर्मी का कहर; हीट वेव के चलते 27 अप्रैल को सभी स्कूल बंद, प्रशासन अलर्ट

देहरादून न्यूज/राम अनुज : उत्तराखंड के देहरादून जिले में भीषण गर्मी और लू (हीट वेव) के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. जिलाधिकारी सविन बंसल ने जनपद के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्रों को 27 अप्रैल के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया है. यह अवकाश कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी विद्यार्थियों पर लागू रहेगा.

जानिए क्या है मामला ?

मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी में आज के दिन को “अत्यंत गर्म दिन” बताया गया है। तापमान में लगातार हो रही वृद्धि और लू के थपेड़ों को देखते हुए हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का खतरा काफी बढ़ गया है. इसी गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है, ताकि बच्चों की सेहत को किसी भी प्रकार का जोखिम न हो.

जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों में इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही, स्कूल प्रबंधन को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में बच्चों को विद्यालय न बुलाया जाए.

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इलाज के लिए पुख्ता इंतजाम

इसके अलावा, स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है. जिले के सभी अस्पतालों को लू से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पुख्ता इंतजाम रखने के निर्देश जारी किए गए हैं.डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके.

पिछले कुछ दिनों से देहरादून में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है.दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह मौसम अधिक खतरनाक साबित हो सकता है.

ऐसे में प्रशासन द्वारा लिया गया यह फैसला छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है.लोगों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे समयानुकूल और जरूरी कदम बताया है. प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें और पर्याप्त पानी पीते रहें, ताकि लू के प्रभाव से बचा जा सके.

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