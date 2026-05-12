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बगैर ड्राइवर बैक गियर में दौड़ी स्कॉर्पियो, सीधे नदी में गिरी; CCTV में सामने आई हादसे की वजह

Dehradun News: क्या कोई कार बगैर ड्राइवर करीब 100 मीटर बैक गियर में चलकर नदी में गिर सकता है. सुनने में यह भले ही हैरान करने वाली घटना लगे, लेकिन यह घटना उत्तराखंड के विकासनगर में हुई और ये कैसे हुआ इसकी गुत्थी सीसीटीवी ने खोल दी. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 12, 2026, 11:38 PM IST
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बगैर ड्राइवर चल पड़ी स्कॉर्पियो
बगैर ड्राइवर चल पड़ी स्कॉर्पियो

मोo मुजम्मिल/विकासनगर: देहरादून के विकासनगर क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, यहां पार्किंग में खड़ी एक स्कॉर्पियो कार देखते ही देखते शक्ति नहर में समा गई. ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह चालक की एक छोटी-सी चूक गाड़ी पर भारी पड़ गई. 

घटना विस्तार से 
घटना विकासनगर के मटक माजरी इलाके के रिवर व्यू रिसोर्ट की पार्किंग की है. यहां पार्किंग में स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी करने के बाद चालक रिसोर्ट के भीतर चला गया, लेकिन अचानक ये स्कॉर्पियो कार ढलान की वजह से पीछे की तरफ जाने लगी और रफ्तार बढ़ते ही कार शक्ति नहर में जा गिरी . 

हादसे के बाद जब स्कॉर्पियो गाड़ी के शक्ति नहर में गिरने की कहानी किसी को समझ नहीं आई तब पास में लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया गया. CCTV देखते ही पूरी कहानी समझ में आ गई. 

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घटना ने याद दिलाई अजय देवगन की फिल्म
वीडियो को देखते ही सबके जहन में अजय देवगन की फिल्म टार्ज़न द वंडर कार का ख्याल दौड़ने लगा. इस फिल्म में भी एक जादुई कार बिना चालक के अपने आप दौड़ पड़ती थी. हालांकि ये स्कॉर्पियो भी कोई आम कार नहीं बल्कि क्षेत्र के एक जिला पंचायत सदस्य की बताई जा रही है. CCTV वीडियो मे ढलान से लुढ़कती स्कॉर्पियो कार के सामने नेताजी के रौब को ग़ालिब करती लाल रंग की प्लेट भी नजर आ रही है.

क्यों बगैर ड्राइवर के चली गई स्कॉर्पियो कार
दरअसल नेता जी इस स्कॉर्पियो कार को बिना हैंडब्रेक लगाए ही रिसोर्ट में चले गए थे, जिसके बाद ढलान होने के कारण कार खुद-ब-खुद चल पड़ी और सीधे शक्ति नहर में जा गिरी. 

स्कॉर्पियो ढूंढने के लिए SDRF लगाई
देर शाम हुईं इस घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर शक्ति नहर में स्कॉर्पियो की तलाश शुरू की, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद भी पानी के तेज बहाव और अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू टीम शक्ति नहर में इस स्कॉर्पियो गाड़ी को नहीं ढूंढ पाई. अंधेरा होने के कारण सर्च अभियान को फिलहाल रोक दिया गया है. सुबह दोबारा ये टीम इस गहरी शक्ति नहर में स्कॉर्पियो गाड़ी को तलाशती नजर आएगी. इस पूरी घटना में राहत की बात ये रही की सीसीटीवी में दिख रही इस गाड़ी के अंदर घटना के वक्त कोई व्यक्ति सवार नहीं था. वरना हादसा जानलेवा हो सकता था. 

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