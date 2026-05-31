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उत्तराखंड में बड़ा हादसा, नहर में गिरी पर्यटकों की कार, लखनऊ के रहने वाले हैं सभी सवार

Vikasnagar road accident: उत्तराखंड के विकासनगर से एक दिल दहला देने वाले हादसे की खबर सामने आई है, जहां खराब मौसम और भारी बारिश के चलते लखनऊ के चार पर्यटकों से भरी एक कार अनियंत्रित होकर गहरी नहर में जा गिरी.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 31, 2026, 05:23 PM IST
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Vikasnagar road accident
Vikasnagar road accident

विकासनगर/मोo मुजम्मिल: उत्तराखंड के विकासनगर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण पर्यटकों से भरी एक कार गहरी नहर में जा गिरी. कार में सवार चार युवक कुछ देर के लिए मौत के साये में फंस गए, लेकिन पुलिस और एसडीआरएफ की तत्परता ने बड़ा हादसा होने से बचा लिया.

जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कृष्णानगर मानसनगर निवासी अनुराग यादव, देवांश सिंह, सत्यम कुमार और ऋषिकांत त्रिपाठी चकराता घूमकर वापस डुमेट-बाढ़वाला स्थित अपने होटल लौट रहे थे. इसी दौरान गुरुवार रात तेज बारिश और खराब मौसम के चलते उन्हें सड़क किनारे बह रही नहर का अंदाजा नहीं लग पाया और उनकी कार अचानक अनियंत्रित होकर सीधे नहर में जा गिरी.

हादसे के बाद कार पानी के तेज बहाव में फंस गई. कार के भीतर बैठे चारों युवक घबरा गए और मदद के लिए चीख-पुकार मचाने लगे. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. बारिश, अंधेरे और तेज बहाव के बीच रेस्क्यू टीम ने रस्सियों के सहारे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियान चलाया. काफी मशक्कत के बाद चारों पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. इसके बाद क्रेन की मदद से नहर में फंसी कार को भी बाहर खींच लिया गया. 

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इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया. राहत की बात यह रही कि समय रहते पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई, वरना यह हादसा जानलेवा साबित हो सकता था. स्थानीय लोगों ने भी रेस्क्यू टीम की तत्परता और साहस की सराहना की है. 

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