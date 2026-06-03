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उत्तरकाशी: दयारा बुग्याल से लापता बबीता पांडे की तलाश तेज, विशेष डीप डाइव टीम तैनात

Uttarkashi News: उत्तरकाशी जिले में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दयारा बुग्याल से लापता हुई बबीता पांडे का मामला अब एक गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है. घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी युवती का कोई सुराग न मिलने से परिजनों और स्थानीय प्रशासन की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jun 03, 2026, 09:11 AM IST
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उत्तरकाशी: दयारा बुग्याल से लापता बबीता पांडे की तलाश तेज, विशेष डीप डाइव टीम तैनात

Uttarkashi News: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दयारा बुग्याल से लापता हुई बबीता पांडे का मामला अब एक गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है. घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी युवती का कोई सुराग न मिलने से परिजनों और स्थानीय प्रशासन की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. युवती की सुरक्षित बरामदगी के लिए जिला प्रशासन ने अपनी सक्रियता को और अधिक बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.

क्या है पूरा मामला ? 
जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने मामले की गंभीरता को देखते हुए लापता युवती को खोजने के लिए एक विशेष रणनीति तैयार की है. उनके कड़े निर्देश पर प्रशासन ने छह सदस्यीय डीप डाइव टीम का गठन किया है. यह टीम पूरी तरह से प्रशिक्षित और विशेष उपकरणों से लैस है, जिसे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में खोजबीन करने में महारत हासिल है. इस विशेष टीम को आज दयारा बुग्याल के दुर्गम क्षेत्रों के लिए रवाना कर दिया गया है.

विशेष टीम का कार्ययोजना
इस डीप डाइव टीम को विशेष रूप से उन क्षेत्रों में खोजबीन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है जहां तक सामान्य टीमें पहुंच पाने में कठिनाई महसूस कर रही थीं. टीम की मुख्य प्राथमिकता दयारा बुग्याल के आस-पास मौजूद उन संभावित गहरी खाइयों, पानी के जमाव वाले स्थानों और ऐसी दुर्गम झीलों की गहन तलाशी लेना है, जहां युवती के फिसलने या गिरने की आशंका हो सकती है.दयारा बुग्याल की उच्च हिमालयी भौगोलिक स्थिति अत्यंत चुनौतीपूर्ण है, जहां मौसम और भूभाग दोनों ही बचाव कार्यों में बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं. 

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जारी है व्यापक स्तर पर सर्च ऑपरेशन
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भले ही इस विशेष डीप डाइव टीम को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन पूर्व में तैनात अन्य टीमें भी अपना कार्य पूर्ववत जारी रखेंगी. एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय स्वयंसेवकों के दल बुग्याल के विस्तृत क्षेत्र में लगातार कॉम्बिंग कर रहे हैं. प्रशासन ने स्थानीय ग्रामीणों और चरवाहों से भी निरंतर संपर्क बनाए रखा है ताकि किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके. जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस सर्च ऑपरेशन में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और संसाधन जुटाने में कोई कमी न छोड़ी जाए. प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जल्द से जल्द बबीता पांडे का पता लगाना है ताकि उनके परिवार को इस दौर से बाहर निकाला जा सके.

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