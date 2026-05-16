नोएडा के बाद अब देहरादून में फूटा श्रमिकों का गुस्सा, फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ और पथराव

मोo मुजम्मिल/देहरादून: देहरादून के सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में अपनी मांगों को लेकर फैक्ट्रियों में काम करने वाले हजारों मजदूरों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है. मजदूरों के साथ हो रहे उत्पीड़न और वेतन बढ़ोतरी सहित कई मांगों को लेकर शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन अब बेकाबू होता नजर आ रहा है. बीते दो दिनों से प्रदर्शनकारी श्रमिकों और पुलिस के बीच हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं.

सड़क पर उतरे प्रदर्शन कर रहे श्रमिक

शनिवार को भी मजदूर सड़क पर उतरे. इस दौरान कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए आला अधिकारियों सहित कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है. शुक्रवार को भी पुलिस को हालात काबू करने के लिए लाठियां फटकारनी पड़ी थीं. आज शनिवार को एक बार फिर इंडस्ट्रियल एरिया में शुरू हुए श्रमिकों के इस प्रदर्शन ने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया. गुस्साए श्रमिकों ने अचानक पत्थरबाजी शुरू कर दी. पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए.

अलर्ट पर जिला प्रशासन के अधिकारी

इसके बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया. इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है. औद्योगिक नगरी सेलाकुई में फैले इस बवाल के चलते आम लोगों में भी दहशत का माहौल बना हुआ है. पुलिस की भागदौड़ ने पूरे इलाके को तनाव के साए में लाकर खड़ा कर दिया है. फिलहाल प्रशासन प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन हालात अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पा रहे है.

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नोएडा में भी हुआ था हिंसक प्रदर्शन

बता दें कि पिछले महीनों नोएडा के कई सेक्टर में मजदूरों ने हिंसक प्रदर्शन किया था. इस दौरान पुलिस और मजदूर आमने सामने आ गए थे. हिंसक प्रदर्शन में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी थी. साथ ही कई फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ और पथराव किया था. नोएडा पुलिस ने सैकड़ों मजदूरों को पकड़कर जेल भेज दिया था.

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