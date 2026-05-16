Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3219365
Zee UP-UttarakhandUttarakhand

नोएडा के बाद अब देहरादून में फूटा श्रमिकों का गुस्सा, फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ और पथराव

Dehradun News: नोएडा के बाद अब देहरादून में श्रमिकों का गुस्सा फूट पड़ा. वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर श्रमिक सड़क पर उतरे. पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा तो प्रदर्शन उग्र हो गया. जमकर तोड़फोड़ और पथराव किया गया है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 16, 2026, 04:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Selaqui Labor Protest
Selaqui Labor Protest

मोo मुजम्मिल/देहरादून: देहरादून के सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में अपनी मांगों को लेकर फैक्ट्रियों में काम करने वाले हजारों मजदूरों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है. मजदूरों के साथ हो रहे उत्पीड़न और वेतन बढ़ोतरी सहित कई मांगों को लेकर शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन अब बेकाबू होता नजर आ रहा है. बीते दो दिनों से प्रदर्शनकारी श्रमिकों और पुलिस के बीच हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. 

सड़क पर उतरे प्रदर्शन कर रहे श्रमिक 
शनिवार को भी मजदूर सड़क पर उतरे. इस दौरान कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए आला अधिकारियों सहित कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है. शुक्रवार को भी पुलिस को हालात काबू करने के लिए लाठियां फटकारनी पड़ी थीं. आज शनिवार को एक बार फिर इंडस्ट्रियल एरिया में शुरू हुए श्रमिकों के इस प्रदर्शन ने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया. गुस्साए श्रमिकों ने अचानक पत्थरबाजी शुरू कर दी. पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए. 

अलर्ट पर जिला प्रशासन के अधिकारी 
इसके बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया. इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है. औद्योगिक नगरी सेलाकुई में फैले इस बवाल के चलते आम लोगों में भी दहशत का माहौल बना हुआ है. पुलिस की भागदौड़ ने पूरे इलाके को तनाव के साए में लाकर खड़ा कर दिया है. फिलहाल प्रशासन प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन हालात अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पा रहे है.

Add Zee News as a Preferred Source

नोएडा में भी हुआ था हिंसक प्रदर्शन
बता दें कि पिछले महीनों नोएडा के कई सेक्टर में मजदूरों ने हिंसक प्रदर्शन किया था. इस दौरान पुलिस और मजदूर आमने सामने आ गए थे. हिंसक प्रदर्शन में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी थी. साथ ही कई फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ और पथराव किया था. नोएडा पुलिस ने सैकड़ों मजदूरों को पकड़कर जेल भेज दिया था.

यह भी पढ़ें : देहरादून के सेलाकुई में नोएडा जैसा आंदोलन! हजारों की संख्या में मजदूर सड़कों पर उतरे, सैलरी बढ़ोतरी समेत कई मांग

यह भी पढ़ें : मासूम की जिंदगी पर मंडरा रहा था तंत्र-मंत्र का साया, हरिद्वार पुलिस ने 20 घंटे में फैलाया 'सुरक्षा का कवच', सकुशल लौटा 'कन्हैया'

TAGS

dehradun news

Trending news

Lucknow University
'डार्लिंग, तुम पर फिदा हूं...' लखनऊ यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑडियो वायरल
agra latest news
फायरिंग करते मेट्रो स्टेशन में घुसे आतंकी... आगरा में हुई एंटी टेररिस्ट मॉक ड्रिल
Maithili Thakur Ayodhya Visit
MLA बनने के बाद पहली बार मैथली ठाकुरी पहुंचीं अयोध्या, रामलला के दर्शन कर भावुक हुईं
Aazam Khan
"जूते साफ कराऊंगा " बयान पड़ा भारी! आजम खान को कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा
Gorakhpur International Cricket Stadium
पूर्वांचल में भी दिखेगा मैच का Live रोमांच, CM योगी ने क्रिकेट स्टेडियम की सौगात दी
Hapur News
हापुड़: खेत में लाश... परिजनों में कोहराम! लापता जान मोहम्मद की संदिग्ध मौत
UPSCR
UP-SCR: हाईस्पीड कॉरिडोर से जुड़ेंगे यूपी के 6 जिले, 'नमो भारत' का मास्टरप्लान तैयार
Mathura News
मथुरा में इंसानियत शर्मसार, स्कूल में उल्टी करने पर 3 साल की मासूम को घंटों खड़ा रखा
Kanpur Sex Racket
चार्जर जैसे कैमरे से रिकॉर्डिंग, फिर शुरू होती थी वसूली…कानपुर सेक्स रैकेट का खुलासा
Devkinandan Maharaj
खतरे में प्राइवेसी! देवकीनंदन महाराज ने सोशल मीडिया को बताया संस्कारों का दुश्मन