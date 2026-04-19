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नैनीताल में निजी स्कूलों की मनमानी पर सख्त कार्रवाई, 100 से ज्यादा स्कूलों को नोटिस; महंगी किताबें थोपने का खुलासा

Nainital News: नैनीताल में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है. जिलाधिकारी के निर्देश पर रामनगर, लालकुआं, भवाली, भीमताल, गरमपानी और हल्द्वानी क्षेत्र के 45 नए प्राइवेट स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 19, 2026, 11:54 AM IST
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नैनीताल में निजी स्कूलों की मनमानी पर सख्त कार्रवाई, 100 से ज्यादा स्कूलों को नोटिस; महंगी किताबें थोपने का खुलासा

नैनीताल न्यूज/विनोद कांडपाल: उत्तराखंड के नैनीताल जिले में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है. जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर रामनगर, लालकुआं, भवाली, भीमताल, गरमपानी और हल्द्वानी क्षेत्र के 45 नए प्राइवेट स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. इन स्कूलों को तीन दिन के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने का अल्टीमेटम दिया गया है.

जानिए क्या है पूरी जानकारी ? 
प्रशासन की इस कार्रवाई के साथ ही अब तक जिले में 100 से अधिक निजी स्कूलों को नोटिस थमाए जा चुके हैं. अधिकारियों का कहना है कि यदि स्कूल संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी. यह पूरी कार्रवाई प्रशासन और शिक्षा विभाग की संयुक्त जांच के बाद की गई है.

जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं. पाया गया कि कई निजी स्कूल अभिभावकों पर दबाव बनाकर एनसीईआरटी की सस्ती किताबों के बजाय निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें खरीदने के लिए मजबूर कर रहे थे. इससे अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ रहा था. इतना ही नहीं, जांच के दौरान कुछ दुकानों से ऐसी पर्चियां भी बरामद हुईं, जिनमें साफ तौर पर लिखा था कि कॉपी और किताबें केवल तय दुकानों से ही खरीदी जाएं. इस तरह की व्यवस्था से अभिभावकों की स्वतंत्रता पर रोक लग रही थी और स्कूलों तथा दुकानदारों के बीच संभावित मिलीभगत के संकेत भी मिले हैं.

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स्कूलों की लगातार निगरानी
प्रशासन ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा के नाम पर किसी भी प्रकार की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे स्कूलों की लगातार निगरानी की जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

अभिभावकों ने भी प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगेगी. अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि नोटिस का जवाब मिलने के बाद प्रशासन क्या बड़ा कदम उठाता है.

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