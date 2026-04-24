केदारनाथ धाम में अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई: रुद्रप्रयाग में 3 FIR, फेक वीडियो डालने वाले सोशल मीडिया यूजर पर केस दर्ज

रुद्र प्रयाग न्यूज : उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में श्री केदारनाथ धाम की व्यवस्थाओं को लेकर भ्रामक और निराधार दावे करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. अब तक ऐसे मामलों में तीन एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तीर्थयात्रियों को सुव्यवस्थित और नियमानुसार दर्शन कराए जा रहे हैं, इसलिए किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए.

सोशल मीडिया पर फैलाया गया भ्रामक वीडियो

चारधाम यात्रा के दौरान अव्यवस्था फैलने के झूठे दावों के बीच एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है. इंस्टाग्राम पर “wanderwithsumant” नाम के यूजर द्वारा एक वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें यह दावा किया गया कि केदारनाथ में अव्यवस्था के कारण श्रद्धालुओं को बिना दर्शन किए वापस लौटना पड़ रहा है. यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ और लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होने लगी.

सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल ने लिया संज्ञान

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सोनप्रयाग के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल ने तुरंत कार्रवाई की. सेल ने वीडियो की जांच के बाद इसे भ्रामक और तथ्यहीन पाया और थाना सोनप्रयाग में शिकायत दर्ज कराई. इसके आधार पर पुलिस ने संबंधित इंस्टाग्राम यूजर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(1)(B) और 353(3) के तहत केस दर्ज किया है. जांच में सामने आया कि यह इंस्टाग्राम आईडी “सुमंत कटारिया” नाम से संचालित की जा रही है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वीडियो का उद्देश्य क्या था और इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं.

फेक सूचना पर होगी कार्रवाई

दरअसल, राज्य सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि चारधाम यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की फेक सूचना फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें और किसी भी अपुष्ट जानकारी को साझा करने से बचें.

श्रद्धालुओं के लिए संदेश

प्रशासन का कहना है कि केदारनाथ धाम में व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं और दर्शन प्रक्रिया व्यवस्थित ढंग से जारी है. यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए लगातार निगरानी और सुधार किए जा रहे हैं.

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