ईयर फोन से नहीं सुनी 'मौत' की आवाज! देहरादून में रेलवे ट्रैक पर दर्दनाक हादसा, 18 वर्षीय छात्र की मौत

रामअनुज/देहरादून: देहरादून में एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया. कानों में ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पर चल रहे 18 वर्षीय छात्र की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई. यह हादसा नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र के अजबपुर रेलवे फाटक के पास हुआ, जहां छात्र को ट्रेन के आने का आभास तक नहीं हो सका.

ट्रैक पर चलते समय नहीं सुनाई दी ट्रेन की आवाज

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान अभिनव (18) निवासी देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल के रूप में हुई है. अभिनव अपनी मां के साथ देहरादून के अजबपुर कलां स्थित बैंक कॉलोनी में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रहा था. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हादसे के समय उसके कानों में ईयरफोन लगे हुए थे, जिससे वह आसपास की आवाजें नहीं सुन सका.

प्रयागराज जा रही ट्रेन की चपेट में आया छात्र

जानकारी के मुताबिक देहरादून से प्रयागराज की ओर जा रही ट्रेन अजबपुर फाटक के पास पहुंची थी. ट्रेन चालक ने ट्रैक पर एक युवक को चलते हुए देखा और तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाने का प्रयास किया. हालांकि ट्रेन और युवक के बीच दूरी बेहद कम होने के कारण हादसा टाला नहीं जा सका और छात्र ट्रेन की चपेट में आ गया.

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अस्प्ताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेलवे अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची. गंभीर रूप से घायल छात्र को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि दुर्घटना इतनी भीषण थी कि युवक को कमर के नीचे गंभीर चोटें आई थीं.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

अभिनव की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया. परिजन सदमे में हैं और पूरे इलाके में शोक का माहौल है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में ईयरफोन के कारण ट्रेन की आवाज न सुन पाने की बात सामने आई है, हालांकि सभी पहलुओं की जांच जारी है.

रेलवे ट्रैक पर सतर्कता की अपील

इस हादसे ने एक बार फिर रेलवे ट्रैक के आसपास मोबाइल और ईयरफोन के इस्तेमाल के खतरों को उजागर कर दिया है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि रेलवे लाइन पार करते समय या ट्रैक के पास चलते समय पूरी सतर्कता बरतें और कानों में ईयरफोन लगाकर न चलें.

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