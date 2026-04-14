रामनगर में पेड़ पर चढ़ी गर्भवती गुलदार, वन विभाग की सूझबूझ से टला बड़ा खतरा

रामनगर न्यूज/विजय कश्यप: उत्तराखंड के रामनगर क्षेत्र के लुटाबड़ इलाके में उस समय हड़कंप मच गया, जब सुबह एक गुलदार (तेंदुआ) कटहल के पेड़ पर चढ़ी हुई दिखाई दी. यह इलाका घनी आबादी के बीच स्थित होने के कारण लोगों में डर का माहौल बन गया. देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई.

सूचना मिलते ही हरकत में आया वन विभाग

घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. तराई पश्चिमी वन प्रभाग के रेंज अधिकारी पूरन सिंह खनायत के नेतृत्व में टीम ने स्थिति का जायजा लिया और भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया. अधिकारियों ने पहले उच्च स्तर से अनुमति ली, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया.

ट्रैंक्विलाइज़र की मदद से किया गया सुरक्षित रेस्क्यू

रेस्क्यू अभियान में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी डॉ. दुष्यंत शर्मा और उनकी टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनकी निगरानी में गुलदार को ट्रैंक्विलाइज़र (बेहोश करने वाली दवा) का इस्तेमाल कर काबू में किया गया. इसके बाद सावधानीपूर्वक उसे पेड़ से नीचे उतारा गया, ताकि उसे किसी तरह की चोट न पहुंचे.

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गर्भवती मादा गुलदार होने से बढ़ी चुनौती

जांच में पता चला कि पकड़ा गया गुलदार मादा है और उसकी उम्र लगभग 4 से 5 वर्ष के बीच है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह सामने आई कि वह गर्भवती भी है. इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन और अधिक संवेदनशील हो गया था, क्योंकि जरा सी चूक से मां और उसके शावकों की जान को खतरा हो सकता था.

पहले भी इलाके में दिख चुका था गुलदार

वन विभाग के अनुसार, यह गुलदार पिछले कुछ समय से लुटाबड़ क्षेत्र में लगातार देखा जा रहा था. वह पहले भी पालतू जानवरों का शिकार कर चुका था. उसे पकड़ने के लिए विभाग ने पहले पिंजरा भी लगाया था, लेकिन वह उसमें कैद नहीं हो पाया था.

सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाएगा गुलदार

फिलहाल गुलदार को प्राथमिक उपचार और जरूरी जांच के बाद सुरक्षित जंगल में छोड़ने की प्रक्रिया जारी है. वन विभाग की इस त्वरित और सतर्क कार्रवाई से न केवल एक वन्यजीव की जान बचाई गई, बल्कि क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को भी टाल दिया गया.

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