ऋषिकेश में बॉलीवुड के 'अन्ना', व्यवस्था देख बोले- जैसा सुना था, उससे कहीं बेहतर है चारधाम यात्रा

Chardham Yatra 2026: पहाड़ों की गोद और गंगा के किनारे बसे ऋषिकेश में जब बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सुनील शेट्टी नजर आए तो लोग उन्हें देखने के लिए उत्साहित हो उठे. लेकिन सुनील शेट्टी यहां सिर्फ घूमने नहीं आए थे.. उन्होंने अपनी आंखों से उन व्यवस्थाओं को देखा जिनकी चर्चा इन दिनों पूरे देश में हो रही है. चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश पहुंचे अभिनेता ने यात्रा की तैयारियों और जमीनी हकीकत को लेकर जो कुछ कहा, उसने उन तमाम लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया है जो यात्रा व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे थे.

अफवाहों पर लगा विराम

सुनील शेट्टी ने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखते हुए कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर अक्सर बाहर एक नकारात्मक धारणा सुनने को मिलती है. लोग कहते हैं कि रास्तों में भीषण जाम है, भारी भीड़ से बुरा हाल है और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है. लेकिन 'अन्ना' ने साफ किया कि उनका अनुभव इससे कोसों दूर और बेहद सुखद रहा. उन्होंने कहा कि सुनने में बहुत कुछ आता है लेकिन यहां जो मैंने देखा वो वाकई काबिले तारीफ है.

Add Zee News as a Preferred Source

भीषण गर्मी और भारी भीड़ फिर भी व्यवस्था बेजोड़

इन दिनों उत्तर भारत में सूरज आग उगल रहा है और ऋषिकेश में तीर्थयात्रियों का सैलाब उमड़ा हुआ है. ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में भी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और इंतजामों को देखकर सुनील शेट्टी काफी प्रभावित नजर आए. उन्होंने खास तौर पर उत्तराखंड पुलिस का जिक्र किया. अभिनेता ने कहा कि इतनी तपती धूप में भी पुलिसकर्मी 24 घंटे सड़कों पर खड़े होकर यात्रियों की मदद कर रहे हैं और सुचारू यातायात सुनिश्चित कर रहे हैं. उनके अनुसार हजारों की भीड़ के बावजूद कहीं भी अफरा-तफरी का माहौल नहीं दिखना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है.

पुलिस और प्रशासन की पीठ थपथपाई

सुनील शेट्टी ने अपनी बातचीत में उत्तराखंड पुलिस और स्थानीय प्रशासन को इस सफल प्रबंधन के लिए 'रियल हीरो' बताया. उन्होंने कहा कि यात्रा के सफल संचालन के पीछे इन अधिकारियों और कर्मचारियों का दिन-रात का परिश्रम है. अभिनेता ने यह भी माना कि जब कोई बड़ा आयोजन होता है तो चुनौतियां आती हैं लेकिन जिस तरह से ऋषिकेश में यात्रियों को संभाला जा रहा है.. उसने उनका दिल जीत लिया. उनके इस बयान ने न केवल प्रशासन का मनोबल बढ़ाया है बल्कि देश-दुनिया में यात्रा को लेकर एक सकारात्मक संदेश भी भेजा है.

जल्द करेंगे चारधाम की यात्रा

इस बार तो सुनील शेट्टी ऋषिकेश तक ही आए थे लेकिन यहां की व्यवस्थाओं ने उन्हें इतना प्रभावित किया है कि उन्होंने जल्द ही चारधाम दर्शन का मन बना लिया है. उन्होंने वादा किया कि वे अपने अगले उत्तराखंड दौरे पर बाबा केदार और बद्री विशाल के दर्शन के लिए जरूर जाएंगे. उनके इस आत्मविश्वास ने यह साबित कर दिया है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई तैयारियां सुरक्षित और सुव्यवस्थित हैं.

भ्रम से बचें, श्रद्धा के साथ आएं यात्री

सुनील शेट्टी का यह बयान उन यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत है जो भीड़ और अव्यवस्था के डर से यात्रा पर आने में हिचकिचा रहे थे. उत्तराखंड की सड़कों पर आज पुलिस मुस्तैद है और प्रशासन हर मोर्चे पर तैनात है. शेट्टी ने कहा कि यात्रा पूरी तरह सुव्यवस्थित है और प्रशासन यात्रियों की सुविधा के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है. ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि देवभूमि अब सुरक्षित और सुखद यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार है.