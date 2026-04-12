नैनीताल में ‘नॉर्थ चैनल’ की तैयारी कर रहीं नागपुर की तैराक तन्वी, इंग्लिश चैनल पार कर बना चुकी हैं इतिहास

Nainital News: देश-विदेश के कठिन जलमार्गों को पार करने का सपना लेकर नागपुर की तैराक तन्वी चव्हाण-देवरे इन दिनों नैनीताल की नैनी झील में कड़ी मेहनत कर रही हैं. इंग्लिश चैनल पार कर इतिहास रच चुकीं तन्वी अब दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण माने जाने वाले नॉर्थ चैनल को पार करने की तैयारी में जुटी हैं. इसके लिए वह नैनी झील के बेहद ठंडे पानी में लगातार अभ्यास कर खुद को और मजबूत बना रही हैं.

जानिए क्या है पूरा बात

दरअसल, नैनीताल की नैनी झील देश की सबसे ठंडी झीलों में शुमार होती है और अब अंतरराष्ट्रीय स्तर के तैराकों के लिए एक प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र बनती जा रही है. यहां का पानी इंग्लिश चैनल जैसे ठंडे समुद्री क्षेत्रों के तापमान के करीब माना जाता है, जो लंबी दूरी की ओपन वॉटर स्विमिंग के लिए बेहद अनुकूल साबित हो रहा है.

जहां तेज धाराएं, ठंडा पानी

बता दें कि 35 वर्षीय तन्वी चव्हाण-देवरे, जो दो बच्चों की मां हैं, ने हाल ही में इंग्लिश चैनल पार कर एक नया इतिहास रचा. उन्होंने करीब 17 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तैरकर तय की। इंग्लिश चैनल को दुनिया के सबसे खतरनाक जलमार्गों में गिना जाता है, जहां तेज धाराएं, ठंडा पानी और अप्रत्याशित मौसम तैराकों के लिए बड़ी चुनौती होते हैं. ऐसे में तन्वी की यह उपलब्धि देश के लिए गर्व का विषय बनी है.

Add Zee News as a Preferred Source

पति और दोनों बच्चे लगातार उनका हौसला बढ़ाते है

तन्वी ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच स्थित इस कठिन जलमार्ग को पार किया और वह ऐसा करने वाली भारत की पहली मां बन गई हैं. उनकी इस सफलता के पीछे उनके परिवार का भी बड़ा योगदान है. उनके पति और दोनों बच्चे लगातार उनका हौसला बढ़ाते रहे हैं और हर कदम पर उनके साथ खड़े हैं.

इंग्लिश चैनल की तैयारी के लिए भी तन्वी ने नैनीताल को ही अपना प्रशिक्षण केंद्र बनाया था, जहां उन्होंने करीब 11 डिग्री सेल्सियस तापमान में तैराकी कर खुद को तैयार किया. अब एक बार फिर वह उसी जुनून और मेहनत के साथ नॉर्थ चैनल की चुनौती के लिए खुद को तैयार कर रही हैं. तन्वी का यह साहस और समर्पण न सिर्फ खेल जगत के लिए प्रेरणादायक है, बल्कि हर उस महिला के लिए भी मिसाल है जो अपने सपनों को पूरा करने का हौसला रखती है.

यह भी पढ़ें : Uttarakhand Weather: उत्तराखंड के चमोली समेत पांच जिलों में बारिश का अलर्ट, केदारनाथ में जमी बर्फ, जानिए वेदर अपडेट!

