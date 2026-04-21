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टिहरी में दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू कार सरिये से लदे ट्रक से टकराई, महिला की मौके पर मौत; कई घायल

Tehri Accident: टिहरी में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है. यहां सरिया से लदे एक खड़े ट्रक से अनियंत्रित कार टकरा गई, जिसमें आठ लोग सवार थे. इनमें पांच महिलाएं और तीन पुरुष सवार थे. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई. जानिए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Apr 21, 2026, 11:58 AM IST
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Tehri Accident
Tehri Accident

Tehri Accident/राम अनुज: उत्तराखंड के टिहरी में ऋषिकेश-बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कौडियाला के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. सरिया से लदे एक खड़े ट्रक से अनियंत्रित कार टकरा गई, जिसमें कुल आठ लोग (5 महिलाएं और 3 पुरुष) सवार थे. ​सूचना के बाद मौके पर पहुंची SDRF (State Disaster Response Force) की टीम अत्याधुनिक उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची.

हादसे में कई यात्री हुए घायल 
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और एक महिला, धूमा देवी (55 वर्ष), की मौके पर ही मृत्यु हो गई है. उनका शव वाहन के मलबे में बुरी तरह फंस गया था. SDRF टीम ने आरी की मदद से वाहन के हिस्सों को काटकर कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला और सिविल पुलिस को सौंपा. कार सवार अन्य सात यात्रियों को चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल भेज दिया गया है.

कार बेकाबू होकर ट्रक से टकराई
जानकारी के मुताबिक, यह घटना सुबह करीब आठ बजे की है. ब्यासी के पास एक सरिये से लदा ट्रक खड़ा था. इस दौरान दूसरी ओर से आ रही एक कार अचानक अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई. कार में आठ लोग सवार थे, जिसमें पांच महिलाएं और तीन पुरुष शामिल थे. वहीं, ऊधम सिंह नगर जिले में एक छोटी सी भूल तीन दोस्तों के लिए काल बन गई. शनिवार देर रात रुद्रपुर-हल्द्वानी मार्ग पर टांडा जंगल में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार और स्कूटी की आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई.

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कैसे हुआ ये सड़क हादसा?
बताया जा रहा है कि शनिवार को तीनों दोस्त अपने एक दोस्त के शादी समारोह में शामिल होने के लिए हल्द्वानी गए थे. शादी अटेंड करने के बाद वे वापस रुद्रपुर आ गए. यहां पहुंचने पर उन्हें अहसास हुआ कि उनका एक मोबाइल हल्द्वानी में ही छूट गया है. मोबाइल वापस लाने की जल्दबाजी में तीनों युवक रात करीब 12 बजे एक ही स्कूटी पर सवार होकर दोबारा हल्द्वानी के लिए निकल पड़े.

जैसे ही उनकी स्कूटी टांडा जंगल में संजय वन से लगभग दो किलोमीटर आगे पहुंची, वैसे ही सामने से आ रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें सीधी टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े.

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