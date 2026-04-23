टिहरी में बड़ा हादसा: पिकअप गहरी खाई में गिरी, 8 की मौत, कई घायल; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Tehri News: उत्तराखंड के टिहरी में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और दो लोग घायल बताए जा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक यहां एक पिकअप वैन गहरी खाई में गिर गई. जिससे वैन में सवार लोग हादसे का शिकार हो गए.

जानकारी के मुताबिक गुरुवार दोपहर डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना चंबा क्षेत्रान्तर्गत चंबा-कोटी नैल मार्ग पर एक वाहन खाई में गिर गया है. सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना चंबा पुलिस एवं SDRF टीम को मौके के लिए रवाना किया गया.

क्या है पूरी घटना

मौके पर पहुंची टीम द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार एक यूटिलिटी पिकअप वाहन खाई में गिरा है, जिसमें लगभग 9–10 लोग सवार बताए जा रहे हैं. 02 व्यक्तियों को रेस्क्यू किया जा चुका है.8 लोगों की मौत की आशंका है.

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वर्तमान में SDRF टीम, स्थानीय पुलिस व फायर सर्विस द्वारा द्वारा मौके पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है. जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी गढ़वाल भी मौके पर पहुंचे. राहत और बचाव कार्य जारी है.

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