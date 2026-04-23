Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3190030
Zee UP-UttarakhandUttarakhand

टिहरी में बड़ा हादसा: पिकअप गहरी खाई में गिरी, 8 की मौत, कई घायल; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Tehri Road Accident: उत्तराखंड के टिहरी में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और दो लोग घायल बताए जा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक यहां एक पिकअप वैन गहरी खाई में गिर गई. जिससे वैन में सवार लोग हादसे का शिकार हो गए. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 23, 2026, 04:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टिहरी में दर्दनाक हादसा
टिहरी में दर्दनाक हादसा

Tehri News: उत्तराखंड के टिहरी में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और दो लोग घायल बताए जा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक यहां एक पिकअप वैन गहरी खाई में गिर गई. जिससे वैन में सवार लोग हादसे का शिकार हो गए. 

जानकारी के मुताबिक गुरुवार दोपहर डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना चंबा क्षेत्रान्तर्गत चंबा-कोटी नैल मार्ग पर एक वाहन खाई में गिर गया है. सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना चंबा पुलिस एवं SDRF टीम को मौके के लिए रवाना किया गया.

क्या है पूरी घटना
मौके पर पहुंची टीम द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार एक यूटिलिटी पिकअप वाहन खाई में गिरा है, जिसमें लगभग 9–10 लोग सवार बताए जा रहे हैं. 02 व्यक्तियों को रेस्क्यू किया जा चुका है.8 लोगों की मौत की आशंका है. 

Add Zee News as a Preferred Source

वर्तमान में SDRF टीम, स्थानीय पुलिस व फायर सर्विस द्वारा द्वारा मौके पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है. जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी गढ़वाल भी मौके पर पहुंचे. राहत और बचाव कार्य जारी है.

ये भी पढ़ें: डंपर की टक्कर से टेंपो के उड़े परखच्चे! सड़क पर मची चीख-पुकार; 2 महिलाओं की मौत, कई घायल

ये भी पढ़ें: बागेश्वर में दर्दनाक हादसा, बोलेरो खाई में गिरने से 2 महिलाओं की मौत, 6 घायल

 

यह खबर अपडेट की जा रही है. हम अपने सभी पाठकों तक पल-पल की खबरें पहुंचाते हैं. हमारी पूरी कोशिश रहती है कि लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज तुरंत आप तक पहुंचे. प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी इस समाचार को लगातार अपडेट किया जा रहा है. ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ज़ी उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड डिजिटल के साथ. 

TAGS

Tehri Road Accidentuttarakhand accident

Trending news

up board result 2026
यूपी बोर्ड परीक्षा में बेटियों ने मारी बाजी, 12वीं में शिखा वर्मा ने किया टॉप
UP Board result 2026 out
UP Board Result 2026 Out: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी
Hapur News
25 लाख की फिरौती के लिए युवक का अपहरण, स्वैट टीम और पुलिस ने 6 को किया गिरफ्तार
Maharajganj News
महाराजगंज में दर्दनाक सड़क हादसा: एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर मौत
prayagraj news
इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त संदेश; बिना ठोस सबूत मदरसों की एटीएस जांच पर सवाल
UP Board intermediate Results 2026
यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट सबसे पहले यहां करें चेक, रोल नंबर डालें और देखें मार्कशीट
Lakhimpur Kheri Accident
लखीमपुर खीरी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 5 की दर्दनाक मौत, बहराइच जाते समय हुआ हादसा
Farrukhabad news
फर्रुखाबाद में होमगार्ड भर्ती का महाकुंभ: 52 हजार से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा
Shravasti News
श्रावस्ती में पेट्रोल-डीजल संकट; नाराज लोगों ने नेशनल हाईवे 730 किया जाम
Hapur News
महिला आरक्षण बिल को लेकर गरमाई सियासत, कपिल देव अग्रवाल ने विपक्ष पर साधा निशाना