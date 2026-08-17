टीएचडीसी टनल में रेस्क्यू तेज, मलबे के बीच हर संभावित जगह पर तलाश जारी

जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं. जांच में हादसे के कारणों और परिस्थितियों की विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी तथा सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि हादसे के बाद टनल से 20 लोगों को बाहर निकाला गया है. इनमें 12 श्रमिकों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जबकि 8 लोगों की मृत्यु हुई है. टनल में फंसे दो शेष लोगों की तलाश के लिए अभियान लगातार जारी है.