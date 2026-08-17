टीएचडीसी टनल में रेस्क्यू तेज, मलबे के बीच हर संभावित जगह पर तलाश जारी

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Uttarakhand News: टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में हुए हादसे के बाद लापता दो लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान तेज कर दिया गया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में जिला प्रशासन की निगरानी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें युद्धस्तर पर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं. टनल से अब तक 20 लोगों को बाहर निकाला गया है, जिनमें 12 श्रमिकों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जबकि 8 लोगों की मृत्यु हुई है. दो लोगों की तलाश अभी जारी है.
जिलाधिकारी गौरव कुमार रेस्क्यू अभियान की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मौके पर जुटी सभी टीमों के साथ समन्वय करते हुए जरूरी दिशा-निर्देश दे रहे हैं. टनल के भीतर पानी का स्तर कम करने के लिए पंपों से लगातार पानी बाहर निकाला जा रहा है. इसके साथ ही मलबा हटाने और टनल के भीतर फंसी मशीनों व अन्य भारी अवरोधों को बाहर निकालने का काम भी प्राथमिकता से किया जा रहा है, ताकि रेस्क्यू टीमों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो सके.
मलबा हटाकर आगे बढ़ रही टीमें
रेस्क्यू टीमों की ओर से टनल के प्रभावित हिस्सों से मलबा और अवरोध व्यवस्थित तरीके से हटाया जा रहा है. फंसी मशीनों को आधुनिक उपकरणों और उपलब्ध तकनीकी संसाधनों की मदद से बाहर निकालने का प्रयास जारी है. पानी की निकासी के साथ टनल के भीतर आगे बढ़ने और प्रभावित हिस्सों में गहन खोजबीन करने की स्थिति बेहतर बनाने पर जोर है. अभियान के दौरान हर चुनौती को पार करते हुए टीमें लगातार आगे बढ़ रही हैं.
हर संभावित स्थान की हो रही जांच
लापता दोनों लोगों की तलाश में टनल के भीतर प्रत्येक संभावित स्थान को चिन्हित कर सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. मलबे के बीच छोटी से छोटी जगह और उन सभी हिस्सों की भी बारीकी से जांच की जा रही है, जहां लापता लोगों के होने की संभावना हो सकती है. रेस्क्यू टीमों की ओर से किसी भी संभावित स्थान को छोड़ा नहीं जा रहा है. उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल करते हुए खोजबीन लगातार जारी है.
हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश
जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं. जांच में हादसे के कारणों और परिस्थितियों की विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी तथा सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि हादसे के बाद टनल से 20 लोगों को बाहर निकाला गया है. इनमें 12 श्रमिकों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जबकि 8 लोगों की मृत्यु हुई है. टनल में फंसे दो शेष लोगों की तलाश के लिए अभियान लगातार जारी है.