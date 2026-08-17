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टीएचडीसी टनल में रेस्क्यू तेज, मलबे के बीच हर संभावित जगह पर तलाश जारी

Uttarakhand: टनल हादसे के बाद राहत और बचाव दलों का पूरा फोकस अब अंदर फंसे दो लोगों तक पहुंचने पर है. अभियान में तकनीकी संसाधनों के साथ कई एजेंसियां जुटी हैं और रास्ते में आ रही बाधाओं को हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 17, 2026, 09:53 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 09:53 PM IST
टीएचडीसी टनल में रेस्क्यू तेज, मलबे के बीच हर संभावित जगह पर तलाश जारी

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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