देहरादून के सेलाकुई में नोएडा जैसा आंदोलन! हजारों की संख्या में मजदूर सड़कों पर उतरे, सैलरी बढ़ोतरी समेत कई मांग

मोo मुजम्मिल/विकासनगर: देहरादून के औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई में गुरुवार को उस वक्त हड़कम मच गया,जब हजारों की संख्या में मजदूर सड़कों पर उतर आए. तन्खवा में बढ़ोतरी, हफ्ते में एक छुट्टी, ओवरटाइम सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद डिक्सन कंपनी के कर्मचारी जब सड़कों पर उतरे तो प्रशासन के हाथ पैर फूल गए. अचानक हुए इस उग्र प्रदर्शन की खबर लगते ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया.

कई थानों की पुलिस ने मोर्चा संभाला

विकासनगर सहित कहीं थानों की पुलिस फोर्स कानून व्यवस्था को संभालने के लिए मौके पर तैनात हो गई. इस दौरान नायब तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे और कंपनी के मैनेजमेंट और मजदूरो के बीच बात करने की कोशिश की गई, लेकिन कई घंटो तक इस मामले मे कोई समाधान नहीं निकल पाया. अंत में पुलिस और प्रशासन की टीम ने मध्यस्थता कर मामले को शांत करा दिया. फिलहाल मजदूरों को उनकी मांगे जल्द पूरी करने का आश्वासन दिया गया है.

ज्योति रौतेला की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

देहरादून महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला की मुश्किलें बढ़ सकती हैं . उत्तराखण्ड महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला समेत अन्य प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोतवाली डालनवाला में मुकदमा दर्ज किया गया. ज्योति रौतेला पर परेड ग्राउण्ड स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर आत्मदाह की धमकी देने, सड़क जाम करने, सरकारी कार्यों में बाधा डालने और लोक शांति भंग करने के आरोप में कार्रवाई की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस के अनुसार प्रदर्शन के दौरान प्रशासन और पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार समझाने का प्रयास किया गया था लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे. मामले में ज्योति रौतेला व अन्य सहयोगियों के खिलाफ BNS की विभिन्न धाराओं एवं पेट्रोलियम अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है.

ये भी पढ़ें : सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे समेत 19 प्रस्तावों पर फैसला, धामी कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी

Watch Video: उत्तरकाशी में नदी की लहरों में फंसा जेसीबी चालक, कुछ पल की देरी में चली जाती जान, ऐसे हुआ रेस्क्यू

उत्तराखंड नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Uttarakhand News in Hindi और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तराखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के śलिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!