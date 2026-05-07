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अल्मोड़ा में दर्दनाक हादसा: 150 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, तीन लोगों की मौत

Almora News: अल्मोड़ा के भतरौजखान क्षेत्र में बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. हादसा भाटिया-भिकियासैंण मोटर मार्ग पर हुआ, जहां एक मारुति 800 कार अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 07, 2026, 12:40 PM IST
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अल्मोड़ा में दर्दनाक हादसा: 150 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, तीन लोगों की मौत

अल्मोड़ा न्यूज/देवेंद्र बिष्ट: उत्तराखंड के अल्मोड़ा के भतरौजखान क्षेत्र में बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. हादसा भाटिया-भिकियासैंण मोटर मार्ग पर हुआ, जहां एक मारुति 800 कार अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई.

क्या है पूरा मामला ? 
जानकारी के मुताबिक, गुरुवार सुबह करीब 4:48 बजे स्थानीय लोगों ने वाहन के खाई में गिरने की सूचना डायल 112 पर दी. सूचना मिलते ही थाना भतरौजखान पुलिस, एसडीआरएफ, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन की टीमें तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हो गईं. सुबह करीब 5:10 बजे सबसे पहले एसडीआरएफ और तहसील प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची.

एक घंटे तक चला रेस्क्यू अभियान
मौके पर पहुंची टीमों ने देखा कि मारुति 800 वाहन संख्या UK04F6683 गहरी खाई में क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ा हुआ था. इसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान शुरू किया. करीब एक घंटे तक चले अभियान में दो शव खाई में पड़े मिले, जिन्हें बाहर निकाला गया. वहीं तीसरा शव चट्टान की ढलान में फंसा हुआ था, जिसे निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी.

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तीनों मृतक रानीखेत क्षेत्र के निवासी
हादसे में मृतकों की पहचान भुवन पुत्र दीवान राम निवासी ग्राम सनेटी तहसील रानीखेत, कैलाश चंद्र पुत्र बहादुर राम निवासी ग्राम दौड़ाखाल तहसील रानीखेत उम्र 32 वर्ष तथा आनंद राम निवासी सोनी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि तीनों जागरी का कार्य करते थे और ग्राम चमोली पुसैला में जागर कार्यक्रम संपन्न कराने के बाद देर रात अपने घर लौट रहे थे.

पुलिस ने शुरू की जांच
पुलिस ने तीनों शवों को रेस्क्यू कर मोर्चरी रानीखेत भेज दिया है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक, रात के समय वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया. स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है और आगे की कार्रवाई जारी है.

यह भी पढ़ें : चम्पावत में दर्दनाक वारदात, सहेली की शादी में गई नाबालिग के साथ दरिंदगी, पुलिस ने 3 आरोपियों पर दर्ज किया केस
 

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