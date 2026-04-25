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केदारनाथ यात्रा 2026: 4 दिनों में दर्शन का नया रिकॉर्ड, जानें टोकन सिस्टम क्यों बना यात्रियों के लिए वरदान

Kedarnath Yatra 2026: उत्तराखंड के ऊंचे हिमालयी क्षेत्र में स्थित केदारनाथ धाम इन दिनों भक्ति के चरम पर है. 22 अप्रैल 2026 को जब बाबा के द्वार खुले थे तब किसी ने नहीं सोचा था कि महज 96 घंटों के भीतर यहां आस्था का ऐसा महाकुंभ उमड़ पड़ेगा.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Apr 25, 2026, 09:29 PM IST
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केदारनाथ यात्रा 2026: 4 दिनों में दर्शन का नया रिकॉर्ड, जानें टोकन सिस्टम क्यों बना यात्रियों के लिए वरदान

Kedarnath Yatra 2026: उत्तराखंड के ऊंचे हिमालयी क्षेत्र में स्थित केदारनाथ धाम इन दिनों भक्ति के चरम पर है. 22 अप्रैल 2026 को जब बाबा के द्वार खुले थे तब किसी ने नहीं सोचा था कि महज 96 घंटों के भीतर यहां आस्था का ऐसा महाकुंभ उमड़ पड़ेगा. ताजा आंकड़ों की मानें तो यात्रा शुरू होने के मात्र चार दिनों के भीतर ही 1,24,782 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दिव्य दर्शन कर आशीर्वाद लिया है. यह संख्या न केवल इस साल की यात्रा के प्रति लोगों के अटूट विश्वास को दिखाती है साथ यह भी साबित करती है कि प्रशासन की तैयारियां इस भारी भीड़ को संभालने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं.

भैरवनाथ के कपाट खुले

केदारनाथ धाम की रक्षा करने वाले भगवान भैरवनाथ के कपाट भी अब भक्तों के लिए खुल गए हैं. यह केदारनाथ यात्रा का एक अहम पड़ाव माना जाता है. भैरवनाथ के द्वार खुलने के साथ ही आज से मंदिर परिसर में विशेष सायंकालीन आरती का भी आगाज हो रहा है. पहाड़ों की ठंडी हवाओं के बीच जब शंख और घंटों की आवाज गूंजेगी तो भक्तों को एक अलग ही रूहानी सुकून मिलेगा. जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग विशाल मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और टीमें 24 घंटे फील्ड पर डटी हुई हैं.

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सोशल मीडिया की अफवाहों पर न जाएं

जहा एक तरफ लाखों भक्त बाबा के दर्शन कर निहाल हो रहे हैं वहीं कुछ लोग सोशल मीडिया पर यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर भ्रामक और गलत खबरें फैला रहे हैं. केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि कुछ अराजक तत्व धाम की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं जो बेहद निंदनीय है. वहीं सभा के वरिष्ठ सदस्य उमेश चंद्र पोस्ती ने भी साफ किया कि मंदिर और जिला प्रशासन ने मिलकर दिन-रात एक कर रखा है. उन्होंने देश-विदेश के श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे किसी भी झूठी खबर से न डरें और बेझिझक बाबा के दर पर आएं.

टोकन सिस्टम और चाक-चौबंद सुरक्षा

इतनी बड़ी तादाद में लोगों को संभालना किसी चुनौती से कम नहीं है लेकिन इस बार 'टोकन व्यवस्था' ने काम आसान कर दिया है. यात्रियों को अब घंटों धक्के नहीं खाने पड़ रहे बल्कि टोकन की वजह से बारी-बारी से जल्दी दर्शन हो रहे हैं. सुरक्षा के लिहाज से हैलीपैड से लेकर पैदल रास्तों तक पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई है. कंट्रोल रूम के जरिए हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है ताकि कहीं भी भीड़ अनियंत्रित न हो और ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे.

रहने-खाने की उत्तम व्यवस्था

केदार सभा के सदस्य संजय तिवारी ने बताया कि केदारनाथ आने वाले यात्रियों के लिए ठहरने और खाने-पीने के इंतजामों को भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद बेहतर बनाने की कोशिश की गई है. स्थानीय लोग केदार सभा और शासन-प्रशासन एक टीम की तरह काम कर रहे हैं. पहाड़ों की विषम परिस्थितियों में भी श्रद्धालुओं को घर जैसा अहसास कराने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने फिर से दोहराया कि सोशल मीडिया पर चल रही अव्यवस्था की बातें पूरी तरह निराधार हैं.

आंकड़ों की जुबानी: 25 अप्रैल का पूरा हाल

आज की यात्रा पर नजर डालें तो शाम 5 बजे तक के आंकड़े बताते हैं कि बाबा के प्रति दीवानगी किस कदर बढ़ रही है. अकेले 25 अप्रैल को 31,160 लोगों ने मत्था टेका.

पुरुष श्रद्धालु: 21,035

महिला श्रद्धालु: 9,993

बच्चे: 132

विदेशी नागरिक: फिलहाल आज कोई विदेशी श्रद्धालु नहीं पहुंचा.

अब तक का कुल योग: 1,24,782

प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ सकती है. जिसके लिए बैकअप प्लान भी तैयार रखा गया है. कुल मिलाकर केदारनाथ यात्रा 2026 अपनी पूरी गरिमा और सुव्यवस्था के साथ आगे बढ़ रही है.

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