उफनती नहर, मौत का बहाव और दो फरिश्ते! विकासनगर में जांबाज युवकों ने बचाईं दो मासूम जिंदगियां

विकासनगर/मो. मुज्म्मिल : उत्तराखंड के विकासनगर से इंसानियत और बहादुरी की ऐसी कहानी सामने आई है, जिसने हर किसी को भावुक कर दिया. शक्ति नहर में हुए दर्दनाक हादसे का एक वीडियो अब सामने आया है, जिसमें दो युवकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना उफनते पानी में फंसी दो बच्चियों को मौत के मुंह से बाहर निकाला. यह पूरा घटनाक्रम इतना भयावह था कि वीडियो देखने वालों की सांसें तक थम गईं.

नहर में कूद गई महिला, मच गया हड़कंप

बताया जा रहा है कि 16 मई की शाम एक महिला अपनी दो मासूम बच्चियों के साथ विकासनगर स्थित शक्ति नहर में कूद गई थी. तेज बहाव और फिसलन भरे किनारों के कारण मौके पर मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले तीनों पानी में बहने लगे. इसी दौरान वहां मौजूद दो युवक सोहेब और मुकर्रम बिना देर किए नहर की तरफ दौड़ पड़े.

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि नहर का बहाव बेहद खतरनाक था. ढलान इतनी फिसलन भरी थी कि खड़े रहना तक मुश्किल था, लेकिन दोनों युवकों ने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने जमीन पर लेटकर एक-दूसरे को सहारा दिया और पहली बच्ची तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी.

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मौत से छीन लाए मासूमों की सांसें

पानी का दबाव लगातार बच्ची को अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन सोहेब और मुकर्रम ने संघर्ष जारी रखा. काफी मशक्कत के बाद उन्होंने पहली बच्ची को बाहर निकाल लिया. इसके बाद दूसरी बच्ची को बचाने के लिए दोनों फिर नहर में उतरे.

वीडियो का दूसरा हिस्सा और भी ज्यादा दिल दहला देने वाला है. कीचड़ और तेज बहाव के बीच दूसरी बच्ची जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रही थी. दोनों युवकों ने सूझबूझ और साहस दिखाते हुए उसे भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया. बच्ची को सीने से लगाकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे उसकी जान बच सकी.

मां की गई जान

इस हादसे में बच्चियों की मां किरण चंदेल तेज बहाव में बह गईं. अगले दिन SDRF की टीम ने ढकरानी पावर हाउस के पास से उनका शव बरामद किया. घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है.

दोनों बच्चियों की जान बचाने वाले सोहेब और मुकर्रम की बहादुरी की हर तरफ सराहना हो रही है. देहरादून एसपी ग्रामीण ने दोनों युवकों को कार्यालय बुलाकर सम्मानित किया. यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि मुश्किल वक्त में इंसानियत ही सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आती है.

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