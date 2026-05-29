ऋषिकेश: सिंगटाली पुल के पास गंगा में बहे मेरठ के दो पर्यटक, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Rishikesh News: ऋषिकेश में थाना लक्ष्मणझूला क्षेत्र के अंतर्गत सिंगटाली पुल के पास एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. मेरठ से घूमने आए दो पर्यटक गंगा के तेज बहाव में बह गए, जिससे हड़कंप मच गया है. घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं.
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ऋषिकेश न्यूज/अमित कंडियाल: उत्तराखंड के ऋषिकेश में थाना लक्ष्मणझूला क्षेत्र के अंतर्गत सिंगटाली पुल के पास एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. मेरठ से घूमने आए दो पर्यटक गंगा के तेज बहाव में बह गए, जिससे हड़कंप मच गया है. घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं.
क्या है पूरा मामला?
मेरठ के 'दास हुंडई शोरूम' में कार्यरत 6 लोगों का एक समूह छुट्टी के दिन ऋषिकेश घूमने आया था. सिंगटाली पुल के पास पहुंचने पर ये लोग गंगा नदी में नहाने के लिए उतरे. इसी दौरान अचानक पैर फिसलने या संतुलन बिगड़ने से एक महिला और एक पुरुष गंगा की तेज लहरों की चपेट में आ गए और देखते ही देखते पानी के तेज बहाव में बह गए. लापता पर्यटकों की पहचान 30 वर्षीय ऋतु (पत्नी वांशिक माहेश्वरी) और 42 वर्षीय नरेश उपाध्याय (निवासी जागेठी गांव, काकरखेड़ा) के रूप में हुई है.
मुख्यमंत्री ने दिए सख्त निर्देश
घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे अत्यंत दुखद बताया और जिला प्रशासन व एसडीआरएफ (SDRF) को रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरी ताकत झोंकने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए और यदि आवश्यक हो, तो अत्याधुनिक उपकरणों व अतिरिक्त टीमों की मदद ली जाए. मुख्यमंत्री स्वयं इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर निरंतर नजर बनाए हुए हैं.
जारी है रेस्क्यू
सूचना प्राप्त होते ही ढालवाला और ब्यासी से एसडीआरएफ की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं. एसडीआरएफ के डीप डाइवर्स (गोताखोर) नदी की गहराइयों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं. हालांकि, गंगा के अत्यधिक तेज बहाव के कारण बचाव कार्य में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते अभी तक लापता लोगों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है. परिजनों को सूचित कर दिया गया है और वे घटना स्थल के लिए रवाना हो गए हैं.
प्रशासन की पर्यटकों से अपील
इस हादसे के बाद एसडीआरएफ ने पर्यटकों और आम जनता से भावुक अपील की है कि गंगा के प्रतिबंधित घाटों या बिना जानकारी वाली जगहों पर नहाने का जोखिम न उठाएं. पहाड़ी नदियों का बहाव ऊपर से शांत दिख सकता है, लेकिन अंदर से यह बेहद खतरनाक होता है. प्रशासन ने हिदायत दी है कि नदी किनारे ही रहें और किसी भी तरह का अनावश्यक जोखिम न उठाएं। एक छोटी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है.