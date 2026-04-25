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उत्तराखंड बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, हाईस्कूल में रामनगर के अक्षत गोपाल टॉपर बने; जानिए दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन?

UK Board Class 10th Toppers List 2026: उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (UBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजों का ऐलान कर दिया है. इसी के साथ बोर्ड के टॉपर स्टूडेंट की भी घोषणा हो गई है. हाईस्कूल में रामनगर के एमपी इंटर कॉलेज के अक्षत गोपाल ने टॉप किया है. जानिए दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन रहा?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Apr 25, 2026, 11:12 AM IST
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UK Board Class 10th Toppers List 2026
UK Board Class 10th Toppers List 2026

UK Board Class 10th Toppers List 2026/विजय कश्यप​: उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के दो लाख परीक्षार्थियों का इंतजार अब खत्म हो गया है. आज शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने परिणाम का ऐलान कर दिया है. हाईस्कूल में रामनगर के एमपी इंटर कॉलेज के अक्षत गोपाल ने बाजी मारी है. उन्होंने 500 में से 491 अंक लाकर टॉप किया है.

10वीं में अक्षत गोपाल ने किया टॉप
मेरिट सूची में 207 छात्रों ने जगह बनाई. हाईस्कूल में रामनगर (नैनीताल) के एमपी हिंदू इंटर कॉलेज के छात्र अक्षत गोपाल ने 500 में 491 अंक (98.20%) हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया. उत्तरकाशी के ईशांत कोठारी और खेरना (नैनीताल) की भूमिका पंत ने 490 अंक (98%) के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया. भूमिका पंत ने बालिकाओं में भी शीर्ष स्थान हासिल किया. बागेश्वर के योगेश जोशी ने 489 अंक (97.80%) के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया.

12वीं में किसने मारी बाजी?
जनपदवार प्रदर्शन में ने 96.98% परिणाम के साथ प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया. सुधार परीक्षा में 382 में से 249 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए और कुल परिणाम 68.67% रहा. अब अगर 12वीं की बात करें तो इंटरमीडिएट में सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज बागेश्वर की गीतका पंत और भानजुराम इंटर कॉलेज यूएस नगर के सुशीला मेहंदीरत्ता ने संयुक्त रूप से 500 में से 490 अंक लाकर राज्य में टॉप किया है. 

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लड़कियों ने किया शानदार प्रदर्शन
उत्तराखंड बोर्ड हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित हो गया है. इसमें लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन किया है. इस बार कुल सम्मिलित परीक्षार्थियों में 92.10% छात्र पास हुए हैं. छात्राओं का पासिंग पर्सेंटेज 96.07 फीसदी और छात्रों का 88.03 फीसदी रहा. कुल 1,12,266 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 1,08,983 सम्मिलित हुए और 1,00,373 पास हुए. 

शिक्षा और करियर में सफलता 
रिजल्ट के ऐलान होते ही सफल छात्रों में काफी उत्साह देखा जा रहा है. कई छात्रों ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने शिक्षकों और परिवार के सदस्यों को दिया है. यह परिणाम छात्रों के आगे की शिक्षा और करियर की दिशा तय करने में बहुत अहम साबित होगा. सफल छात्रों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी जा रही हैं. 

हेल्पलाइन नंबर हुआ जारी
बोर्ड सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी का कहना है कि परीक्षा परिणाम जारी होने के साथ परीक्षार्थियों के कई सवाल होते हैं. नतीजों संबंधी, स्क्रूटनी समेत अन्य सवालों की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं. इन नंबरों पर बोर्ड के संयुक्त सचिव सीपी रतूड़ी 6396178537, शोध अधिकारी शैलेंद्र जोशी 7055513072, प्रशासनिक अधिकारी राजीव रावत 7830403040 को शामिल किया गया है. परिणामों के साथ ही परीक्षार्थी परीक्षा संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

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यह भी पढ़िए: UK Board 10th 12th Result 2026: उत्तराखंड बोर्ड का 10वीं-12वीं का रिजल्ट जारी, ऐसे करें तुरंत चेक

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