Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3235616
Zee UP-UttarakhandUttarakhand

UKPSC PCS Result 2024: उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, बेटियों का रहा दबदबा; जसमीत कौर ने किया टॉप

UKPSC PCS Result 2024: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) परीक्षा-2024 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है.लंबे इंतजार के बाद जारी हुए इस रिजल्ट में एक बार फिर प्रदेश की बेटियों ने अपनी सफलता का परचम लहराया है. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Jun 02, 2026, 12:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UKPSC Final Result 2024
UKPSC Final Result 2024

UKPSC PCS Result 2024:  उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) परीक्षा-2024 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया. मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार, शारीरिक मापदंड परीक्षण और मेडिकल परीक्षा के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की गई. परिणाम घोषित होने के बाद सफल अभ्यर्थियों और उनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है.

बेटियों का शानदार प्रदर्शन, टॉप-2 स्थानों पर कब्जा
इस वर्ष पीसीएस परीक्षा में महिला अभ्यर्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया. जसमीत कौर ने प्रथम स्थान प्राप्त कर परीक्षा में टॉप किया, जबकि वर्षा जोशी दूसरे स्थान पर रहीं. शीर्ष दो स्थानों पर महिलाओं की सफलता ने यह साबित किया कि उत्तराखंड की बेटियां प्रशासनिक सेवाओं में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और नई मिसालें कायम कर रही हैं.

डिप्टी कलेक्टर के 9 पदों पर चयन, चार महिलाएं शामिल
राज्य को इस बार 9 नए डिप्टी कलेक्टर मिले हैं. चयनित उम्मीदवारों में जसमीत कौर, वर्षा जोशी, आशुतोष नौटियाल, अमित चंद्र द्विवेदी, मीनाक्षी भाटिया, फराज मियान, विरल शर्मा, उज्जवल डालाकोटी और काजल सैनी शामिल हैं. खास बात यह रही कि नौ पदों में से चार पदों पर महिला अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल कर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई.

Add Zee News as a Preferred Source

डीएसपी पद पर 10 उम्मीदवार सफल, आधी सीटों पर महिलाएं
गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस उपाधीक्षक (DSP) पद के लिए कुल 10 उम्मीदवारों का चयन किया गया है. चयनित अभ्यर्थियों में अदिति पुनेठा, ऐश्वर्या भट्ट, शताक्षी शर्मा, श्रेया सिंह और प्रकृति नेगी सहित पांच महिलाएं शामिल हैं. इससे स्पष्ट होता है कि पुलिस सेवा में भी महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है और वे नेतृत्वकारी भूमिकाओं में आगे आ रही हैं.

कई चरणों की कठिन चयन प्रक्रिया के बाद मिली सफलता
अंतिम चयन तक पहुंचने के लिए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, शारीरिक मापदंड परीक्षण और मेडिकल परीक्षण जैसे कई कठिन चरणों से गुजरना पड़ा. आयोग के अनुसार मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए मार्च से अप्रैल 2026 के बीच साक्षात्कार और अन्य परीक्षण आयोजित किए गए थे, जिनके प्रदर्शन के आधार पर अंतिम मेरिट तैयार की गई.

चयनित अभ्यर्थियों का प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना पूरा
उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा राज्य की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक मानी जाती है. हर वर्ष हजारों उम्मीदवार इसमें भाग लेते हैं, लेकिन बहुत कम अभ्यर्थी अंतिम चयन सूची में जगह बना पाते हैं. इस बार सफल उम्मीदवारों ने कठिन प्रतिस्पर्धा को पार कर प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं में अधिकारी बनने का सपना साकार किया है, जिससे उनके परिवार और क्षेत्र भी गौरवान्वित हुए हैं.

TAGS

UKPSC PCS Result 2024

Trending news

Lucknow news
लखनऊ में संदीप सिंह हत्याकांड में कार्रवाई, साजिशकर्ता की चार लग्जरी गाड़ियां जब्त
up ig amit pathak
कौन हैं IG अमित पाठक, जिन्हें NSG में मिला बड़ा ओहदा? करप्शन पर लिया था तगड़ा एक्शन
Hapur News
हापुड़ में नवजात की मौत प अस्पताल में भारी हंगामा, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप
Varanasi News
गर्मी की छुट्टियों में रेलवे का धमाका: 34 ट्रेनों में बढ़ाई गई बोगियां, देखें रूट!
Mathura News
युवतियों को फंसाने वाला इंजीनियर साधु गिरफ्तार, अश्लील वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल
UP Police Constable Exam 2026
यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा पर बड़ा अपडेट, 8-10 जून तक Written Exam, तुरंत जानिए सबकुछ
Noida News
UP का दुनिया होगी मुरीद: व्यापार का नया 'हब' बनेगा प्रदेश, दिखेगी विकास की नई रफ्तार
Agra News
मुख्य चुनाव आयुक्त आगरा मंदिर में किए दर्शन, बोले-सफल चुनाव के बाद आशीर्वाद लेने आया
Varanasi News
वाराणसी में दरिंदगी की हदें पार, 20 दिनों तक नाबालिग को बंधक बनाकर किया गैंगरेप
IPS Officer 2024 Batch
147 IPS पदों का बंटवारा, यूपी को मिले 10 नए अधिकारी; 2024 बैच के अफसरों को कैडर अलॉट