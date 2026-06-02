UKPSC PCS 2024 में छाया महिला शक्ति का जलवा! जस्मीत कौर बनीं टॉपर, जानिए किन्हें मिली डिप्टी कलेक्टर की जिम्मेदारी

Dehradun News: उत्तराखंड की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल पीसीएस-2024 का अंतिम परिणाम जारी होते ही सफल अभ्यर्थियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (यूकेपीएससी) द्वारा घोषित नतीजों में जस्मीत कौर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है. उनकी इस उपलब्धि ने न केवल परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है.

डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित हुए नौ उम्मीदवार

इस बार डिप्टी कलेक्टर पद के लिए कुल नौ अभ्यर्थियों का चयन किया गया है. मेरिट सूची में जस्मीत कौर पहले स्थान पर रहीं. उनके अलावा वर्षा जोशी, आशुतोष नौटियाल, अमित चंद्र द्विवेदी, मीनाक्षी भाटिया, फराज मियां, विरल शर्मा, उज्ज्वल डालाकोटी और काजल सैनी ने भी सफलता हासिल कर प्रशासनिक सेवा में अपनी जगह बनाई है.

कई अहम पदों के लिए होती है भर्ती

उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा के माध्यम से राज्य प्रशासन के कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं. इनमें डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी), वित्त अधिकारी, खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) सहित अन्य प्रशासनिक पद शामिल हैं. हर वर्ष हजारों अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग लेते हैं, लेकिन अंतिम चयन चुनिंदा उम्मीदवारों का ही हो पाता है.

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तीन चरणों की कठिन परीक्षा के बाद मिली सफलता

चयन प्रक्रिया प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार जैसे तीन महत्वपूर्ण चरणों से होकर गुजरती है. इन सभी चरणों में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाती है. आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न किया.

मेहनत और अनुशासन बना सफलता की कुंजी

टॉपर जस्मीत कौर की सफलता उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो प्रशासनिक सेवाओं में करियर बनाने का सपना देखते हैं. लगातार अध्ययन, अनुशासित दिनचर्या और लक्ष्य के प्रति समर्पण ने उन्हें यह मुकाम दिलाया. उनकी उपलब्धि ने यह साबित कर दिया कि दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है.

अब शुरू होगी नियुक्ति की अगली प्रक्रिया

परिणाम घोषित होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति संबंधी औपचारिकताएं जल्द शुरू की जाएंगी. सफल उम्मीदवार अब उत्तराखंड के प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा बनकर राज्य के विकास और जनसेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

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