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चमोली: श्री बद्रीनाथ धाम में रिकॉर्डतोड़ भीड़, रोजाना 35 हजार तक पहुंच रहे श्रद्धालु

Chamoli News: चमोली स्थित श्री बद्रीनाथ धाम में इस बार यात्रा अपने चरम पर है. कुछ दिन पहले जहां प्रतिदिन 12 से 15 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 32 से 35 हजार प्रतिदिन तक पहुंच गई है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 24, 2026, 12:17 PM IST
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Shri Badrinath Dham
Shri Badrinath Dham

चमोली/पुष्कर चौधरी: मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी का सीधा असर उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर देखने को मिल रहा है. चमोली स्थित भू-वैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम में इन दिनों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है और यात्रा अपने चरम पर पहुंच चुकी है. कुछ दिनों पहले तक जहां प्रतिदिन 12 से 15 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे थे, वहीं अब यह आंकड़ा दोगुने से भी अधिक बढ़कर 32 से 35 हजार श्रद्धालु प्रतिदिन तक पहुंच गया है.

गाड़ियों का रेला और 5 किलोमीटर लंबी कतारें
श्रद्धालुओं की भारी आमद के कारण बद्रीनाथ हाईवे पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं. धाम की मुख्य पार्किंग से लेकर देश के आखिरी गांव 'माणा' तक सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नजर आ रही हैं.

वहीं, भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की दीवानगी का आलम यह है कि मंदिर परिसर से लेकर बाहर तक करीब 5 किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई है. भीड़ का दबाव इतना अधिक है कि यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए रेन शेल्टर भी छोटे पड़ रहे हैं और श्रद्धालुओं की लाइनें इनके बाहर तक जा पहुंची हैं.

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एक महीने में 5.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने टेका मत्था
कपाट खुलने के मात्र एक महीने के भीतर ही बद्रीनाथ धाम ने नया रिकॉर्ड बना दिया है. 23 अप्रैल से 23 मई के बीच 5 लाख 60 हजार से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं. यह संख्या इस वर्ष यात्रा के प्रति लोगों की अटूट आस्था और इसकी बढ़ती लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण है.

श्रद्धालुओं की जुबानी: व्यवस्थाओं से गदगद दिखे यात्री
देश के अलग-अलग राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के अलौकिक दर्शन पाकर बेहद निहाल और प्रसन्न नजर आ रहे हैं. इतनी भारी भीड़ होने के बावजूद, यात्रियों ने जिला पुलिस और स्थानीय प्रशासन द्वारा की गई सुरक्षा व सुचारू व्यवस्थाओं की जमकर सराहना की है. यात्रियों का कहना है कि प्रशासन के बेहतर प्रबंधन के कारण इतनी लंबी लाइनों में लगने के बाद भी दर्शन सुगम हो पा रहे हैं.

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