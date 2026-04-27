Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3195375
Zee UP-UttarakhandUttarakhand

श्मशान घाट में शादी: अल्मोड़ा में परंपरा और आस्था से खिलवाड़! वीडियो वायरल होने पर लोगों में आक्रोश

Almora Trending News: उत्तराखंड के अल्मोड़ा में श्मशान में शादी समारोह के आयोजन का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. वीडियो वायरल होने पर स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आयोजनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.  

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 27, 2026, 10:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

श्मशान घाट में शादी पर हंगामा
श्मशान घाट में शादी पर हंगामा

देवेंद्र सिंह/अल्मोड़ा: अल्मोड़ा जिले के मर्चुला क्षेत्र में एक विवाह समारोह को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. रामगंगा और बदनगढ़ नदी के संगम पर स्थित उस स्थान पर शादी की रस्में निभाई गईं, जिसे स्थानीय लोग वर्षों से अंत्येष्टि स्थल के रूप में उपयोग करते आ रहे हैं. इसी स्थल पर नवविवाहित जोड़े ने विधि-विधान के साथ जयमाला की रस्म पूरी की, जिसका वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया. 

क्या है पूरा मामला
बताया जा रहा है कि यह विवाह समारोह कुछ दिन पहले आयोजित हुआ था. समारोह के दौरान सजावट कर उसी स्थान को मंडप का रूप दिया गया और मेहमानों की मौजूदगी में शादी की रस्में निभाई गईं. जैसे ही इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर सामने आया, यह तेजी से वायरल हो गया और लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं. 

वीडियो देख लोगों में गुस्सा
लोगों में खास नाराजगी इस बात को लेकर है कि जिस स्थान पर अंतिम संस्कार जैसे संवेदनशील कार्य होते हैं, वहां विवाह जैसे शुभ आयोजन को अंजाम दिया गया. कई लोग इसे स्थानीय परंपराओं और आस्थाओं के खिलाफ बता रहे हैं और इसे असंवेदनशील कदम मान रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सामाजिक कार्यकर्ता ने जताया विरोध
स्थानीय स्तर पर भी विरोध बढ़ता जा रहा है. सामाजिक कार्यकर्ता परम कांडपाल ने इस आयोजन पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि श्मशान घाट जैसे स्थल पर इस तरह का कार्यक्रम करना पूरी तरह अनुचित है और यह स्थानीय भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है. 

प्रशासन ने बगैर अनुमति के बताया आयोजन
मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने भी सख्त रुख अपनाया है. तहसीलदार आबिद अली ने स्पष्ट किया कि किसी भी सार्वजनिक स्थान, विशेष रूप से अंत्येष्टि स्थल पर आयोजन के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है. बिना अनुमति इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाना नियमों के खिलाफ है. 

ये भी पढ़ें: जिंदा था… मगर कागजों में मार दिया गया! कौशांबी में जमीन हड़पने की साजिश ने उड़ाए होश

उत्तराखंड नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Uttarakhand News in Hindi और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तराखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के śलिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें: पति-पत्नी दोनों शराबी: टल्ली महिला हाईवे पर बेसुध मिली, नशे में चूर पति बेखबर; सूचना पर पहुंची पुलिस का माथा ठनका

 

TAGS

Almora latest News

Trending news

Ganga Expressway inauguration
काशी को मिलेगी 6,350 करोड़ की सौगात, जानें प्रधानमंत्री का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम
raebareli latest news
पति-पत्नी दोनों शराबी: टल्ली महिला हाईवे पर बेसुध मिली, नशे में चूर पति बेखबर
Budaun News
प्रसूता के पेट पर बैठी लेडी डॉक्टर...नवजात की मौत, प्रसव कराने के नाम पर टॉर्चर!
jaunpur news
किताब खरीद में 33 करोड़ का कांड! पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में महाघोटाले में बड़ा खुलासा
Sonbhadra News
सामान लेने निकली मासूम, लौटी लाश बनकर... परिजनों ने जताई दुष्कर्म के बाद हत्या आशंका
Jalaun latest news
5 लाख के बदले मौत मिली! पैसे मांगने पर सफारी से उड़ाया, पुलिस के रवैये पर उठे सवाल
Hardoi News
‘YOU SHUT UP…’ हरदोई में महिला से बदसलूकी पर बवाल, अब प्रबंधक पर गिरेगी गाज
Maharajganj News
'फोटो मत खींचो...' जयमाल पर दूल्हे के भाई की मौत से मचा हड़कंप, सन्न कर देगी कहानी!
kaushambi news
जिंदा था…मगर कागजों में मार दिया गया! कौशांबी में जमीन हड़पने की साजिश ने उड़ाए होश
Gonda Accident
पीपल का पेड़ बना बाइक सवार दो युवकों की मौत, हवा की झोंका या लापरवाही?