उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश आलोक वर्मा ने क्यों दिया इस्तीफा? अगस्त में ही होने वाले थे रिटायर

Nainital: उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आलोक कुमार वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. लंबे समय से उनके इस्तीफे को लेकर चर्चाएं चल रही थीं, लेकिन अब प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है. जारी विज्ञप्ति के मुताबिक उनका इस्तीफा 30 अप्रैल 2026 से प्रभावी माना जाएगा. बताया जा रहा है कि उन्होंने स्वास्थ्य और निजी कारणों का हवाला देते हुए मार्च महीने में ही अपना त्यागपत्र सौंप दिया था.

जस्टिस आलोक वर्मा का परिचय

जस्टिस आलोक कुमार वर्मा का जन्म 16 अगस्त 1964 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था. उन्होंने वर्ष 1985 में कानून की पढ़ाई पूरी की और 1987 में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में चयनित हुए. अपने शुरुआती कार्यकाल में उन्होंने झांसी में मुंसिफ यानी सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में जिम्मेदारी संभाली. इसके बाद वह उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में न्यायिक पदों पर कार्यरत रहे.

उत्तराखंड सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे

उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद वर्ष 2000 में उन्होंने नवगठित राज्य की न्यायिक सेवा को चुना. इसके बाद उन्होंने टिहरी गढ़वाल, चमोली, ऊधमसिंह नगर और देहरादून जैसे जिलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दीं. न्यायिक कार्यों के अलावा उन्होंने उत्तराखंड सरकार में प्रमुख सचिव, विधि एवं कानूनी सलाहकार के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. प्रशासनिक और न्यायिक दोनों क्षेत्रों में उनके अनुभव को काफी अहम माना जाता रहा है.

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मई 2019 में हाईकोर्ट में हुई थी नियुक्ति

मई 2019 में उन्हें उत्तराखंड हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था. उन्होंने 27 मई 2019 को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी. न्यायपालिका में उनकी छवि शांत, अनुशासित और गंभीर मामलों की गहरी समझ रखने वाले न्यायाधीश के रूप में रही है.

अगस्त में ही रिटायर होने वाले थे

जानकारी के अनुसार जस्टिस वर्मा इसी वर्ष अगस्त के पहले सप्ताह में सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनके इस्तीफे ने न्यायिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है. हालांकि इस्तीफे के पीछे के विस्तृत कारणों को लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. उनके अचानक पद छोड़ने को न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है.

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